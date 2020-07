Non mancano mai gli intrighi e i colpi di scena nella Serie TV turca DayDreamer - Le ali del sogno. Negli episodi in onda su Canale 5 prossimamente, la protagonista Sanem Aydin (Demet Özdemir) passerà una brutta giornata proprio in occasione del suo compleanno. La causa sarà Aylin Yükselen (Sevcan Yaşar), che metterà in atto uno dei suoi piani diabolici.

L’aspirante scrittrice ancora ai ferri corti con Can Divit (Can Yaman), per avergli ammesso di aver aiutato Emre (Birand Tunca) a far fallire ogni suo progetto, arriverà a prendere una drastica decisione. La fanciulla darà le dimissioni alla Fikri Harika, dopo aver creduto che il fotografo fosse disposto a perdonarla.

DayDreamer, trame turche: Fabbri acquista il 20% delle azioni della Fikri Harika

Nel corso delle puntate che i telespettatori italiani seguiranno nelle prossime settimane di programmazione, Sanem verrà lasciata da Can quando gli svelerà di aver agito ai danni della Fikri Harika a causa di Emre. Il fotografo non vorrà sapere più nulla dell’aspirante scrittrice, non appena saprà che si è impossessata di una sua cartella già il primo giorno di lavoro. A questo punto la sorella di Leyla riceverà una proposta dall’italo-francese Enzo Fabbri, che le chiederà di aiutarlo a produrre il suo profumo nella sua azienda di cosmesi. L’aspirante scrittrice si dirà disposta a collaborare con l’imprenditore alla sola condizione che consentirà all’azienda dei Divit di rialzarsi, dopo essere finita in bancarotta per colpa di Emre, accusato di aver corrotto dei clienti.

In particolare Aydin inviterà Fabbri ad acquistare il 20% delle azioni dell’agenzia pubblicitaria per salvarla. L’imprenditore si adeguerà alla volontà di Sanem, ma metterà al corrente Can dell'accordo stretto con la giovane. Quest’ultimo ingelosito dall’idea che il profumo che Aydin aveva quando si sono baciati per errore sia usato da chiunque, sarà intenzionato a strappare il contratto firmato con l’uomo.

Aylin mette in atto uno dei suoi piani, la sorella di Leyla si licenzia

Nonostante ciò Can prenderà parte a una festa organizzata da Enzo per sancire la loro alleanza e farà i conti con la malvagia Aylin. Quest’ultima dopo aver invitato Fabbri a cena gli farà una proposta vantaggiosa per entrambi, e riuscirà ad ottenere il permesso per preparare l’imminente party.

L’ex fidanzata di Emre dopo aver fatto dei salti di gioia per aver appreso che l’imprenditore è deciso a corteggiare Sanem, farà credere a Guliz che in realtà la festa in realtà è stata organizzata da Can per il compleanno dell’aspirante scrittrice. La secondogenita di Nihat e Mevkibe convinta che il fotografo voglia chiarire con lei, non ci penserà due volte ad indossare un vestito che riceverà a casa da un misterioso spasimante.

Sanem non appena si presenterà nel locale rimarrà spiazzata, poiché verrà a conoscenza che ad organizzare la festa e a regalarle l’abito non è stato Can ma Enzo. Il fotografo quando proverà gelosia per la vicinanza tra Aydin ed Enzo, ribadirà alla fanciulla di non averla licenziata soltanto per farle decurtare dal suo stipendio una parte delle 40.000 lire che Emre le ha fatto avere.

La forte reazione del primogenito di Aziz deluderà profondamente Sanem, al tal punto che quando le dirà di essere soltanto la sua impiegata deciderà di non lavorare più alla Fikri Harika.