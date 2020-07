Continuano i colpi di scena nella soap opera spagnola Una vita. Nelle prossime puntate italiane Liberto Seler (Jorge Pobes) cadrà nella trappola di Genoveva Salmeron (Clara Garrido). Si tratterà dell’ennesimo piano architettato dalla dark lady per vendicare il decesso del compianto marito Samuel Alday (Juan Gareda). Dopo essersi sposata con Alfredo Bryce (Eleazar Ortiz), la vedova del gioielliere fingerà di avere un interesse sentimentale per il nipote di Susana.

Liberto sarà vittima di un orrendo inganno, quando disperato a causa dei continui litigi avuti con la moglie Rosina Rubio (Sandra Marchena) verrà sorpreso in atteggiamenti intimi con Genoveva dalla propria domestica Casilda Escolano (Marita Zafra).

Una vita, spoiler: Liberto e Rosina in crisi a causa del fallimento della banca americana

Dagli spoiler spagnoli riguardanti ciò che accadrà nelle puntate in programma su Canale 5 tra qualche settimana, si evince che Genoveva dopo essere rimasta vedova si servirà della complicità di un new entry per vendicarsi. La dark lady rimetterà piede ad Acacias 38 con il secondo marito Alfredo e convincerà insieme allo stesso gli abitanti del paese a investire tutti i loro risparmi in una banca americana in procinto di fallire. Non appena i vicini apprenderanno di essere stati truffati si dispereranno, compresa Rosina che si arrabbierà con Liberto ritenendolo il colpevole della loro crisi finanziaria. Genoveva coglierà l’occasione al volo quando vedrà i coniugi Seler litigare spesso, soprattutto nell'istante in cui il nipote di Susana verrà umiliato dalla consorte.

A questo punto farà credere a Liberto di essere dalla sua parte e in diverse circostanze gli sottolineerà che pur avendo sposato Alfredo il suo desiderio in realtà è sempre stato quello di avere al suo fianco un uomo più giovane.

Successivamente Genoveva passerà all’attacco, visto che con l’aiuto di Ursula approfitterà del momento in cui Alfredo non si troverà in paese a causa di un impegno lavorativo, per invitare Liberto a recarsi nella sua abitazione.

Dopo aver bevuto qualche bicchiere di troppo, il consorte di Rosina si scambierà un bacio appassionato con Genoveva e manifesterà la sua volontà di voler andare oltre.

Casilda sorprende il suo padrone e Genoveva insieme, la madre di Leonor furiosa

Proprio quando il nipote di Susana e Genoveva saranno intenti a dare sfogo alla passione, ci sarà l’arrivo di Casilda che metterà piede nell’appartamento dei coniugi Bryce per prendere un medicinale per Agustina su richiesta di Ursula.

Non appena vedrà il proprio padrone tra le braccia di Genoveva, ovviamente la giovane domestica rimarrà senza parole. Pur essendo ancora sconvolta per la scena vista, la vedova di Martin troverà il coraggio per mettere al corrente Rosina dell’infedeltà del marito. Quest’ultima non ci penserà due volte a cacciare di casa Liberto, costringendolo addirittura a dormire da Felipe, invece Genoveva farà dei salti di gioia quando saprà di aver raggiunto il suo obiettivo.

Mentre la dark lady continuerà a rallegrarsi anche se Ursula le consiglierà di stare attenta a non destare dei sospetti ad Alfredo, la notizia del tradimento di Liberto si spargerà in tutto il quartiere. A rendere nota la sua separazione dal marito, sarà proprio la madre di Leonor nell’istante in cui per la troppa rabbia getterà per strada i vestiti dell'uomo che ha sposato per non averle portato rispetto.