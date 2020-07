L’antagonista principale della Serie TV turca DayDreamer - Le ali del sogno farà capire di avere un cuore, nelle prossime settimane di programmazione su Canale 5. Ovviamente la donna in questione è Aylin (Sevcan Yasar), che dimostrerà di essere gelosa e innamorata di Emre Divit (Birand Tunca) non appena lo vedrà complice con Leyla Aydin (Oznur Serceler).

La darklady vorrà vederci chiaro a tutti i costi, quando avrà il presentimento che tra il suo fidanzato e la sorella di Sanem stia nascendo qualcosa.

DayDreamer, trame turche: Emre fa sparire la telecamera nascosta da Aylin alla Fikri Harika

Nei prossimi episodi della soap opera Emre avrà un incidente d’auto dopo aver avuto una lite accesa con Can.

Quest’ultimo pur essendo ancora deluso dal fratello per aver agito ai danni della loro azienda con l’aiuto di Aylin, accetterà le sue scuse. Grazie a questo escamotage il figlio minore di Aziz si avvicinerà a Leyla, che farà il possibile per prendersi cura di lui anche quando uscirà dall’ospedale. Nonostante ciò Aylin si servirà nuovamente del suo ex per attuare l’ennesima mossa strategica nei confronti del fotografo.

In particolare la darklady dopo aver nascosto una telecamera in una bomboniera posizionata nell’ufficio di Can per spiare tutto ciò che accade in agenzia, chiederà ad Emre di farla sparire nell’istante in cui rischierà di essere smascherata. Intanto il doppio gioco del secondogenito dei Divit sarà sul punto di essere scoperto da Sanem, nonostante l’uomo darà una versione diversa al fratello sulla nuova macchinazione di Aylin.

Il sospetto di Sanem, Aylin furiosa con il fratello di Can a causa di Leyla

L’aspirante scrittrice comincerà ad avere dei sospetti sul figlio minore di Aziz, quando lo stesso farà sapere a Can di essere cambiato in meglio grazie a Leyla. Inoltre Emre inviterà l’imprenditore Enzo Fabri a cedere alla sua ex il 20% delle azioni acquistate da suo fratello, con l’obiettivo di avere il pieno controllo della Fikri Harika.

Il secondogenito di Aziz sarà certo di riuscire nel suo intento, per il fatto di aver già ottenuto la delega del 40% dalla madre Huma. Gli atteggiamenti di Emre però non convinceranno Aylin, la quale arriverà a credere che possa essere condizionato negativamente da Leyla.

L’ex dipendente dell’azienda dei Divit perderà le staffe, quando vedrà Emre rivolgere alla sorella di Sanem le stesse attenzioni che dava a lei all’inizio della loro relazione.

In preda alla furia la perfida donna si scontrerà con il fidanzato dicendogli di aver visto bene come guarda Leyla, ed esigerà di sapere se finge veramente di essere interessato alla stessa come le ha fatto credere. Emre, anche se negherà ad Aylin di essersi preso una cotta per la sua segretaria, finirà per aumentare i dubbi della darklady.