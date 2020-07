Terminata la quinta puntata di Temptation Island, i telespettatori si stanno chiedendo cosa sia accaduto dopo il reality show tra Anna Boschetti e Andrea Battistelli. In attesa di capire come sia andato il confronto tra i due fidanzati, Il Vicolo delle News ha riportato un movimento "sospetto" della 37enne. Anna avrebbe iniziato a seguire una fanpage dedicata al ristoratore romano.

L'indiscrezione

Il portale de Il Vicolo delle News ha riportato una segnalazione sulla coppia formata da Anna Boschetti e Andrea Battistelli. Sebbene il falò di confronto tra i due concorrenti di Temptation Island vada in onda giovedì 30 luglio, sul web non è passato inosservato un gesto della 37enne.

Scendendo nel dettaglio, Anna avrebbe cominciato a seguire una fanpage dedicata al 27enne romano. Non è chiaro quale sia l'intento della donna, ma le ipotesi formulate sono due. La prima potrebbe essere che Battistelli abbia deciso di perdonare la sua fidanzata, quindi la coppia sarebbe uscita insieme dal reality show di Canale 5. Nella seconda ipotesi invece, potrebbe non esserci stato alcun lieto fine per i due concorrenti. Andrea, stanco di vedere l'atteggiamento della sua fidanzata, potrebbe aver scelto di lasciare Temptation Island single. Di conseguenza Boschetti con il like alla fanpage potrebbe avere cercato di riconquistare il suo fidanzato.

Per capire realmente come andrà a finire tra i due protagonisti di Temptation Island, i telespettatori dovranno vedere l'ultima puntata del reality show.

Ricordiamo che la coppia ha deciso di partecipare al programma con due motivazioni differenti: Anna vuole convincere il 27enne a mettere su famiglia. Andrea vuole dimostrare alla compagna di essere maturo nonostante non voglia sposarsi per via della sua giovane età.

Filippo Bisciglia spiazzato dai ragionamenti di Anna e Andrea

Nella quarta puntata di Temptation Island, Andrea Battistelli è stato nuovamente oggetto di critiche da parte della sua fidanzata. Nel pinnettu il 27enne si è sentito etichettare come una persona che vuole fuggire dalle responsabilità. Inoltre, Anna ha confidato ad alcuni tentatori e Manila Nazzaro di non avere ricevuto una fedina di brillantini per Natale.

D'altro canto Battistelli ha ammesso di non avere fatto un regalo così impegnativo alla 37enne, ma di averle regalato una pelliccia di valore.

In occasione del quarto falò Filippo Bisciglia è rimasto spiazzato dai ragionamenti dei due concorrenti. Il conduttore di Temptation Island rivolgendosi al 27enne ha dichiarato: "Come mai quando siete venuti qui parlavate di amore e ora parlate di soldi?”. Una domanda alla quale il diretto interessato non ha saputo dare una risposta. Al contrario Lorenzo Amoruso non ha gradito affatto l'atteggiamento di Anna Boschetti, tanto da esprimere un giudizio negativo: "Questa è una iena".