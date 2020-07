L'avvocato Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) dimostrerà di avere un debole per una nuova inserviente. Gli spoiler spagnoli della soap opera 'Una vita' annunciano che l'uomo rimarrà incuriosito da Marcia Sampaio (Trisha Fernandez) dopo averla sentire cantare una canzone, che gli farà ricordare la sua moglie defunta Celia (Ines Aldea).

Una Vita: Felipe ha bisogno di una nuova inserviente

Tutto inizierà esattamente quando Agustina dovrà prendersi una pausa dal lavoro per alcuni problemi di salute. L'inserviente, infatti, cadrà nei tranelli organizzati da Genoveva e Ursula che faranno credere di essere a un passo dalla morte.

Le anticipazioni della soap opera annunciano che l'anziana donna salterà dalla finestra della soffitta dopo essere stata istigata dalla Dicenta.

Fortunatamente Agustina riporterà solo delle gravi ferite, mentre Felipe chiederà ai medici di sottoporla a dalle meticolose indagini mediche. In questo frangente, l'avvocato scoprirà che la sua inserviente non è mai stata malata, sebbene una volta dimessa abbia bisogno di un lungo periodo di riposo per ristabilirsi. Per questo motivo, l'Alvarez Hermoso chiederà a Ursula di presentargli alcune candidate.

Ursula contraria all'assunzione di Marcia

Stando alle trame di Una Vita si scopre che Felipe sceglierà Marcia, la quale si era presentata all'improvviso sull'uscio di casa per chiedergli un lavoro.

Il vedovo di Celia assumerà la brasiliana per un periodo di prova, specificando che non ha niente in contrario con il suo colore della pelle. Poi farà in modo che la giovane venga ospitata in soffitta dove però sarà guardata con diffidenza. In particolare, Ursula dimostrerà di essere contraria alla scelta dell'Alvarez Hermoso in quanto voleva che assumesse una persona di fiducia come le aveva chiesto la Salmeron.

A tal proposito, la Sampaio dimostrerà di avere molti problemi con lo spagnolo, usando spesso termini portoghesi, la sua lingua natia.

L'Alvarez Hermoso ricorda Celia

Emilio e sua sorella Camino, invece, si dimostreranno ben propensi all'arrivo di Marcia ad Acacias 38, mentre Susana, Rosina e Felicia saranno molto sgarbate nei confronti della nuova arrivata.

Un giorno, quest'ultima si siederà al pianoforte e inizierà a cantare una canzone in portoghese, approfittando dell'assenza del padrone. Ma ecco, che Felipe rincasando prima del tempo, rimarrà colpito dalla bravura della sua nuova domestica e gli torneranno in mente i pomeriggi trascorsi con Celia a cantare e suonare.

La Sampaio, a questo punto, scapperà dall'appartamento dopo essersi scusata con l'Alvarez Hermoso. I due personaggi si avvicineranno sempre di più, dando inizio a una travagliata relazione che sarà ostacolata dal Genoneva, disposta a tutto pur di avere il legale tutto per sé.