Stasera in programma su Rai 1 la puntata di Che Dio ci aiuti 5 con Elena Sofia Ricci nei panni di Suor Angela e Francesca Chillemi in quelli di Azzurra. In questa stagione ha fatto il suo ingresso la novizia Ginevra, tanto bella quanto piena di dubbi sul suo futuro. Simonetta Columbu, l'attrice che presta il volto alla confusa ragazza, ha rilasciato un'intervista a TvMia, nella quale ha parlato della sua vita privata e di un ''segreto'' che la riguarda.

Simonetta Columbu, Ginevra in Che Dio ci aiuti 5, è una giovane attrice talentuosa e una ragazza molto legata alla sua famiglia. Nel corso dell'intervista ha parlato della sua infanzia e del rapporto molto stretto con i nonni, che ora non ci sono più.

L'attrice ha anche un'altra passione, quella dei tatuaggi.

Intanto, sono ricominciate le riprese della fiction tv. Tutti gli attori sono tornati sul set per registrare le nuove puntate. Non poteva mancare Elena Sofia Ricci che, in uno scatto su Instragram, si è mostrata sorridente con il copione in mano. Trapelano anche le prime indiscrezioni sulla sesta stagione, che vedrà un ritorno decisamente inaspettato.

Che Dio ci aiuti 6, Ginevra ci sarà

Ormai è una certezza. Ginevra torna nella sesta stagione della fiction tv, in onda su Rai 1, Che Dio ci aiuti. La timida novizia, innamorata di Nico, dovrà vedersela con il ritorno della sua ex fidanzata: le anticipazioni rivelano infatti che nel cast tornerà Monica, interpretata da Diana Del Bufalo.

Tra una ripresa e l'altra, come detto, Simonetta Columbu è stata intervistata da TvMia. Tra le varie curiosità, ha raccontato di avere diversi tatuaggi che, per ovvi motivi, è stata costretta a nascondere sotto le vesti da novizia. Due di essi sono dedicati ai nonni, ad oggi scomparsi, ai quali la giovane attrice è molto legata: ''Trascorrevo molto tempo con loro, provavo molto affetto'', ha detto Columbu.

Uno degli altri tatuaggi è invece una romantica rosa.

Elena Sofia Ricci sul set di Che Dio ci aiuti 6

Dopo l'emergenza sanitaria che ha costretto anche la grande macchina dello spettacolo a fermarsi, le riprese delle varie fiction sono ricominciate. Gli attori de Il Paradiso delle Signore, Un Passo dal cielo, Don Matteo e Che Dio ci aiuti sono impegnati nella registrazione dei nuovi episodi.

Elena Sofia Ricci, di recente ha pubblicato una foto su Instagram in compagnia di Francesca Chillemi, accompagnata da un simpatico ''arieccoci''. E' ancora prematuro sapere quando andrà in onda su Rai 1 Che Dio ci aiuti 6 ma, senza dubbio, è programmato per il 2021. In una precedente occasione, il volto di Suor Angela aveva fatto sapere che le registrazioni della fortunata fiction tv sarebbero durate otto mesi. Nel frattempo, per tutta l'estate, su Rai 1 andranno in onda le repliche della quinta stagione.