Interessanti novità accadranno nel corso delle prossime puntate di Daydreamer - Le ali del sogno, la serie tv turca con Can Yaman e Demet Ozdemir che ha stregato i telespettatori di Canale 5. Le anticipazioni delle puntate, trasmesse due anni fa in Turchia ed a breve in Italia, svelano che ci sarà finalmente il primo vero bacio tra Can Divit e Sanem Aydin. I due giovani si lasceranno andare alla passione dopo essersi ritrovati nello stesso luogo, dove si erano incontrati per la prima volta.

Daydreamer: Guliz informa Sanem che Polen si trasferisce alla Villa

Le trame di Daydreamer in programma prossimamente su Canale 5 annunciano che ci sarà il tanto atteso vero bacio tra Can e Sanem.

Tutto inizierà con esattezza quando la sorella di Leyla (Öznur Serçeler) dichiarerà guerra a Polen, in quanto decisa a riprendersi il fotografo. Per questo motivo, la giovane organizzerà un party di compleanno per evitare che Divit trascorra del tempo da solo in compagnia della rivale. Purtroppo questo espediente sarà funestato da alcuni imprevisti. In pratica Guliz informerà l'Aydin durante il viaggio verso la Villa che Polen ha deciso di trasferirsi per sempre dal fidanzato. Una scoperta che lascerà senza parole la figlia di Nihat (Berat Yenilmez), che ormai era certa di aver sconfitto la fidanzata di Can. Fortunatamente si tratterà solo di un equivoco in quanto il fratello di Emre (Birand Tunca) dimostrerà di avere le idee chiare sul suo futuro sentimentale.

Can lascia la festa di compleanno della fidanzata

Nel corso delle prossime puntate di Erkenci Kus, questo il titolo originale della Serie TV, Sanem deciderà di disertate la festa di compleanno di Polen. La donna, infatti, raggiungerà l'amico Ceycey a teatro. A tal proposito, Can si dimostrerà molto preoccupato per la mancata partecipazione della sorella di Leyla all'evento, tanto da chiedere delle spiegazioni a Guliz.

La segretaria della Fikri Harika, a questo punto, informerà il suo capo di quello che è accaduto poco prima in automobile. Una volta appresa la verità, Divit lascerà in fretta e furia la sua Villa e la fidanzata per dirigersi verso il teatro, in quanto ha deciso di confessare all'Aydin di essere l'Albatros.

Il bacio tra l'Aydin e l'Albatros

Can vestito raggiungerà il teatro per raccontare a Sanem finalmente tutta la verità. Qui, il fotografo ricreerà tutta l'atmosfera del giorno del loro primo incontro fino all'arrivo dell'aspirante scrittrice sulla loggia. Can, a questo punto, si presenterà al cospetto dell'Aydin, che capirà all'istante di trovarsi di fronte l'Albatros. Alla fine, i due si daranno un bacio appassionato, questa volta non al buio.