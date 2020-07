Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 5 annunciano un ritorno molto atteso e destinato a scompigliare ulteriormente la trama della soap Rai.

Stando a quanto rilasciato dall'ufficio stampa della Rai, Nicoletta Cattaneo, figlia di Silvia e Luciano, ricomparirà e il suo ritorno coinciderà con la data del matrimonio di Riccardo Guarnieri e Ludovica Brancia di Montalto. Le anticipazioni trapelate si concentrano anche su Marta e Vittorio, i quali troveranno una neonata abbandonata davanti al Grande Magazzino milanese.

Anticipazioni Il Paradiso Delle Signore 5: Marta e Vittorio diventano genitori

Giovedì 16 luglio l’Ufficio Stampa Rai ha reso note le trame delle nuove puntate de Il Paradiso Delle Signore, che torneranno sul piccolo schermo da settembre su Rai 1, alle ore 15:40 circa.

Come sempre, le nuove storie ruoteranno attorno al Grande Magazzino milanese, guidato dall'intraprendente Vittorio Conti. Quest’ultimo e sua moglie Marta Guarnieri, dopo aver tentato più volte di avere un figlio, troveranno davanti alla loro boutique una neonata abbandonata e così decideranno di adottarla. Purtroppo, il destino non avrà un piano felice per i due sposini, poiché la madre naturale sarà presente nel loro quotidiano.

Gabriella divisa tra due contendenti

Anche per Gabriella Rossi non sarà tutto rose e fiori, infatti, la stilista sarà sempre più combattuta tra due contendenti: da un lato Cosimo Bergamini che sembrerà intenzionato a farle una proposta d’amore, dall’altro Salvatore Amato che non sembrerà interessato a ricucire il rapporto con l’amica di Roberta.

Nel frattempo, Agnese si crogiolerà nel senso di colpa per aver nascosto la lettera che il secondogenito ha inviato alla stilista e che, forse, avrebbe salvato la loro relazione.

A Villa Guarnieri si respirerà aria di angoscia e preoccupazione dato che Umberto sarà in pena per le sorti della sua ex Adelaide, la quale non dà sue notizie da parecchio tempo.

Dopo aver scoperto qualcosa di pericoloso sul passato di Ravasi, il signor Guarnieri deciderà di volare negli Stati Uniti per salvare la contessa di Sant’Erasmo dalle grinfie del marito.

Nicoletta fa ritorno a Milano

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore rivelano che, non solo Gabriella sarà combattuta tra due ragazzi, ma anche Roberta dovrà scegliere tra Marcello e Federico.

Dopo il delicato intervento chirurgico, il primogenito di Silvia tornerà a Milano camminando con le sue gambe sotto gli occhi felici della sua famiglia e dei suoi cari amici. Il giovane scrittore sarà pronto a rimettersi in carreggiata, ma il destino avrà un altro piano per lui: la storia d’amore con l’aspirante ingegnere prenderà una brutta piega e Marcello approfitterà della situazione per conquistare il cuore della Pellegrino.

Quest’ultima si mostrerà sempre più confusa sentimentalmente fra Marcello è Federico. Nel frattempo, il fratello di Nicoletta inizierà a sospettare che suo padre abbia intrapreso una relazione clandestina con la capocommessa Calligaris, mettendo ancora più in crisi l’equilibrio familiare.

Ludovica, nel frattempo, costringerà Riccardo a sposarla con l’inganno, ma proprio nel giorno del loro matrimonio Nicoletta e la piccola Margherita torneranno a Milano. Riccardo e Nicoletta capiranno di amarsi ancora, ma il destino avrà in serbo qualcosa di brutto anche per loro.