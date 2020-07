Arrivano le anticipazioni settimanali della soap opera iberica "Una vita" ambientata in un quartiere cittadino della Spagna dei primi decenni del '900. Le trame di cui ci occuperemo fanno riferimento alle puntate che andranno in onda in Italia dal 5 al 11 luglio, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 14.10.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulla morte di Lucia, sull'arresto inaspettato di Cinta, sulla chiamata alle armi di Antonito e sulla decisione di Telmo di lasciare Acacias.

Lucia muore in ospedale

Le anticipazioni di "Una vita" ci segnalano che dopo aver assistito da sola alla sepoltura del marito, Genoveva rientrerà a casa e giurerà vendetta a tutti gli abitanti di Acacias.

Nel frattempo, Ramon e Felipe metteranno da parte tutte le loro divergenze e si riappacificheranno definitivamente. In ospedale, Telmo assisterà impotente alla morte straziante della sua amata Lucia. Poco dopo, l'ex religioso ed Ursula organizzeranno una veglia funebre in casa dell'Alvarado per commemorarla. Sarà proprio in quell'occasione che Telmo confesserà ai suoi vicini di essere il padre naturale del piccolo Mateo. Carmen deciderà di abbandonare Acacias dopo aver capito erroneamente che Ramon la considera soltanto un'amica e nulla di più. Venuto a sapere della partenza dell'amata, infatti, Ramon la raggiungerà e le dichiarerà il suo amore, facendola rientrare ad Acacias.

Cinta viene arrestata

Dopo aver capito che Cinta l'ha ingannata, Bellita deciderà di mandare la figlia in un collegio in Svizzera. Rendendosi conto dei suoi errori, la giovane accetterà di buon grado. Telmo comunicherà ad Ursula di volersi trasferire senza di lei in un'altra città con il piccolo Mateo.

Furiosa per la notizia ricevuta, la donna si scaglierà contro il giovane e gli confesserà di aver ucciso Eduardo. Dopo una bellissima esibizione al Caffé del Duente, Cinta verrà arrestata insieme a tutti gli altri dipendenti del locale per una storia legata ad alcune banconote false. Dopo aver trascorso una notte in cella, Cinta verrà scagionata grazie all'intervento di José.

Ursula inizierà a cercare un nuovo lavoro per poi essere informata da Felipe che la famiglia di Eduardo reclamerà l'appartamento del parente e la custodia legale di Mateo.

Antonito riceverà una lettera in cui il Ministero della Guerra lo obbliga a prestare servizio militare per tre anni. Scosso dalla notizia ricevuta, il giovane chiederà aiuto a Liberto che tenterà invano di convincere un generale ad intercedere per il figlio. Fabiana offrirà ad Ursula un lavoro nella pensione, ma la Dicenta rifiuterà la proposta dell'amica.