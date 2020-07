Secondo le ultime anticipazioni della soap opera turca "Daydreamer - Le ali del sogno", negli episodi che andranno in onda alle 14:45 su Canale 5 da lunedì 27 a venerdì 31 luglio ci saranno dei colpi di scena davvero inaspettati. In particolare, la giovane protagonista si sentirà in colpa e vorrà dire tutta la verità a Can, insieme al fratello Emre. Tuttavia, poco prima la giovane protagonista avrà l'ennesimo scontro con il fotografo sul set.

Emre non vorrà dire la verità a suo fratello

Osman continuerà a riscuotere un grandissimo successo nel suo nuovo lavoro da modello e vorrà continuare anche dopo questo spot pubblicitario.

Nel mentre, Guliz si invaghirà sempre di più di lui. Intanto, sul set la situazione sarà sempre più tesa e non ci sarà verso di creare un'atmosfera armoniosa tra Deren e Aylin.

Poco dopo, Sanem avrà sempre di più i sensi di colpa e non vorrà più mentire al fotografo, quindi sarà pronta a dirgli tutta la verità. La giovane infatti si recherà da Emre e gli chiederà di farle la cortesia di confessare insieme a lei, però il Divit non avrà nessuna intenzione di assecondare la sua scelta. Infatti, Emre sarà convinto che se i due dovessero dire la verità a Can, quest'ultimo non li perdonerebbe mai.

Intanto, Can e Sanem si impegneranno in un nuovo progetto, cioè una sceneggiatura scritta direttamente dagli utenti sul web.

I due vorranno portare a termine questo nuovo lavoro con molta professionalità, però non potranno fingere che tra di loro c'è un continuo rapporto che oscilla tra odio e amore.

Sanem e il fotografo avranno un altro litigio

Alla fine tra i vari profili verrà selezionata dall'azienda di Can, la sceneggiatura di una persona che si firmerà come Daydreamer.

La Fikri Harika sarà molto entusiasta di questo progetto, ma nessuno saprà che dietro quel nickname si nasconde Aydin. Inoltre, la ragazza nonostante verrà scelta, non vorrà svelare la sua identità.

Nel frattempo, Muzaffer assisterà al successo di Osman e vorrà imitarlo, ma si imbatterà in una spiacevole sorpresa.

Invece, Can e Sanem saranno alla ricerca del quartiere che più potrà dare la giusta atmosfera alla sceneggiatura del Daydreamer. I due però durante la ricerca avranno un nuovo scontro che sarà molto doloroso per entrambi.

Non ci resta che aspettare la messa in onda delle prossime puntate della Serie TV turca Daydreamer - Le ali del sogno per scoprire ulteriori novità sulla soap e sul rapporto tra Can e Sanem. Intanto, per chi non fosse riusciti a vedere tutti gli episodi durante la messa in onda televisiva sul quinto canale, avrà modo di vederle in qualsiasi momento mediante la piattaforma gratuita di Mediaset play.