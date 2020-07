Nuovo appuntamento con le notizie su Daydreamer - Le ali del sogno, la serie tv turca che ha conquistato milioni di telespettatori su Canale 5. Le anticipazioni delle puntate trasmesse a breve svelano che Enzo Fabbri inizierà ad avvicinarsi in maniera molesta nei confronti di Sanem Aydin (Demet Ozdemir) dopo aver ascoltato i consigli della perfida Aylin Yuksel.

Daydreamer: Fabbri stipula un sodalizio con Aylin

Gli spoiler turchi di Daydreamer, svelano che Sanem Aydin sarà continuamente insediata dall'italo-francese Enzo Fabbri. Il direttore di un'impresa di cosmesi si dimostrerà disposto a tutto pur di ottenere la formula del profumo che produce la ragazza.

Tutto avrà inizio quando Emre corromperà con il denaro alcuni clienti pur di fare affari con loro. La sorella di Leyla, a questo punto, deciderà di aiutare l'importante azienda pubblicitaria scendendo a patti con l'imprenditore. Sanem, infatti, accetterà di cedergli il profumo se non toglie la Fikri Harika dai guai. Enzo, a questo punto, rileverà le azioni dell'azienda, promettendo di restituirle a Can Divit una volta trovato l'accordo con l'aspirante scrittrice per il prezioso profumo. Purtroppo, l'uomo stringerà un sodalizio con la diabolica Aylin Yuksel, diventando sempre più di casa all'azienda. Difatti, Fabbri acquisterà il 20% delle azioni dopo che l'agenzia aveva rischiato il fallimento.

Un modo sia per entrare in possesso della fragranza sia per fare breccia nel cuore della figlia di Nihat.

Enzo non riesce a conquistare l'Aydin

Nelle prossime puntate della Serie TV turca, Enzo diventerà sempre più invadente, presentandosi a tutte le riunioni svolte alla Fikri Harika. Poi, arriverà addirittura a partecipare ad un ritrovo campestre organizzato dal fotografo pur di stare a contatto con Sanem.

Dall'altro canto, quest'ultima non gli dedicherà una minima attenzione, trascorrendo quasi tutto il tempo con Can. Ben presto, Fabbri capirà di non aver nessuna possibilità di conquistare la sorella di Leyla né di avere il profumo. Aylin, a questo punto, suggerirà all'italo-francese di pressare l'Aydin per obbligarla alla firma del contratto ed a cedergli la formula anche contro la sua volontà.

Fabbri diventa l'incubo di Sanem

Successivamente, Aylin farà presente a Fabbri che l'interesse dell'aspirante scrittrice potrebbe cambiare qualora il fotografo diventasse povero. Per questo motivo, l'italo-francese diventerà un vero e proprio incubo per Sanem, tanto da ritrovarselo sempre tra i piedi. Ed ecco, che la giovane cercherà di prendere tempo in quanto certa che Can non voglia che svenda la sua fragranza, indossata durante il loro primo incontro all'interno del teatro. Vi anticipiamo che un personaggio di Daydreamer finirà dietro alle sbarre per il profumo.