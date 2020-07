Interessanti colpi di scena accadranno nel corso delle prossime puntate di Daydreamer - Le ali del sogno, la serie tv turca che ha conquistato in breve tempo i telespettatori italiani. Le trame provenienti dalla Turchia raccontano che Emre Divit userà Leyla Aydin per aiutarlo a insabbiare le prove della sua alleanza con Aylin, trovate da sua sorella Sanem.

Daydreamer: Aylin ricatta Emre

Secondo le anticipazioni di Daydreamer in programma prossimamente su Canale 5 annunciano che tutti gli occhi saranno puntati sulle conseguenze della scoperta dell'alleanza tra Emre e Aylin. Tutto inizierà con precisione quando Can butterà fuori dall'azienda di famiglia il fratello, accusandolo di aver cospirato con Sanem contro di lui.

In seguito, il fotografo lo incolperà di aver corrotto molti clienti con delle cospicue somme di denaro, mettendo in difficoltà la Fikri Harika. L'azienda pubblicitaria, infatti, sarà travolta da un grosso scandalo per colpa delle tangenti. A tal proposito, Divit deciderà di sbarazzarsi anche di Aylin dopo che era riuscita a ottenere un ufficio condiviso con lui per gestire gli affari di un loro cliente in comune. Ma la Yuksel non starà con le mani in mano, tanto da mettere in moto una terribile vendetta. In pratica, la dark lady ruberà un fascicolo rosso dalla cassaforte di Can contente i documenti comprovanti l'esistenza di una società tra lei ed Emre. Alla fine, la giovane approfitterà di questo espediente per convincere quest'ultimo a stare nuovamente dalla sua parte se non vuole essere smascherato.

Sanem scopre che Divit è in affari con la Yuksel

Nelle nuove puntate di Daydreamer, Sanem si introdurrà furtivamente nell'ufficio di Emre dove scoprirà che l'uomo è socio in affari con la sua ex fidanzata dopo aver letto attentamente i fogli contenuti in un plico di color rosso. Per questo motivo, l'Aydin capirà che Divit l'aveva spedita a recuperare il fascicolo per paura che suo fratello scoprisse che era la spia che stava tanto cercando.

Tuttavia, la sorella di Leyla non si recherà a informare immediatamente Can, ma concederà al complice della Yuksel di chiarirsi col congiunto, obbligandogli così a raccontare tutta la verità. La mossa poca furba dell'aspirante scrittrice darà in modo all'uomo di studiare una linea difensiva.

Leyla ruba il fascicolo rosso della sorella

Il contabile della Fikri Harika chiederà a Leyla di frugare tra gli oggetti personali di Sanem per rubare il fascicolo rosso, approfittandosi dei sentimenti che prova per lui. Purtroppo la donna accetterà di eseguire l'ordine di Emre, tanto da rubare il plico in questione. Nel frattempo Sanem ignara di tutto consegnerà a Can la cartellina, invitandolo a leggere la documentazione importante sulla Fikri Harika. Peccato che essa al momento dell'apertura sia vuota per colpa della sorella. Per questo motivo la verità sul duo diabolico dovrà attendere ancora qualche puntata prima di essere rivelata, sebbene un testimone rischi di mettere in cattiva luce la maggiore delle Aydin.