Anna Boschetti è una delle concorrenti di Temptation Island più chiacchierate. Per la prima volta nella storia del programma, la redazione ha deciso di rivelare ad Andrea Battistelli la strategia messa in atto dalla sua fidanzata.

Anna è decisa ad ottenere un figlio da Andrea

Anna Boschetti e Andrea Battistelli hanno deciso di mettere alla prova il loro amore nell'isola delle tentazioni. Andrea vuole dimostrare alla sua compagna che nonostante la giovane età è un ragazzo maturo. Boschetti al contrario vuole avere un figlio e un matrimonio con il 27enne.

A quanto pare Anna sembra disposta a fare di tutto pur di mettere su famiglia con Andrea.

Per questo motivo ha deciso di avvicinarsi ad uno dei single presenti nel villaggio delle fidanzate e far ingelosire il 27enne romano. Nella seconda puntata di Temptation Island Anna ha messo in atto la sua strategia, ma per la prima volta nella storia del reality show la redazione ha deciso di smascherare la concorrente.

In tutti i video mostrati da Filippo Bisciglia ad Andrea, il ristoratore romano è stato informato delle reali intenzioni della fidanzata. In occasione della terza puntata del reality show Andrea ha definito Anna come una persona viziata. Boschetti dopo essere venuta a conoscenza del giudizio del suo fidanzato è andata su tutte le furie: "Gliela faccio vedere io la viziata".

La 37enne in un secondo momento ha aggiunto: "Quando esco da qua non vado nemmeno più a lavorare, dovrà mantenermi". Parole che hanno scatenato la netta presa di posizione da parte dei telespettatori. Secondo alcuni fan del programma, Anna Boschetti vorrebbe un figlio da Andrea solamente perché il 27enne sta bene economicamente.

Una delle tentatrici si dichiara al 27enne

Andrea Battistelli dopo essere stato messo al corrente dalla redazione di Temptation Island della strategia messa in atto dalla sua fidanzata, ha confidato di essere deluso.

Il 27enne parlando con una delle single ha ammesso di non riconoscere il comportamento di Anna.

Tuttavia ha precisato di voler aspettare i ventuno giorni prima di prendere una decisione sulla sua situazione sentimentale. Sebbene Battistelli sembra avere le idee chiare sul rapporto con Anna, una delle ragazze single ha deciso di dichiarare il suo interesse al concorrente di Temptation Island.

La giovane ha confessato di essersi presa una cotta per Andrea. Terminata l'esperienza nel reality show di Canale 5, la single ha fatto sapere al 27enne che ci sarà sia come amica sia per un eventuale conoscenza. Non è escluso che Andrea Battistelli alla fine del percorso nel villaggio dei fidanzati non decida di intraprendere una strada differente.