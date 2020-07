Anche nella nuova settimana di programmazione di Beautiful non mancheranno i colpi di scena che lasceranno i telespettatori con il fiato sospeso. Protagonista delle prossime puntate in onda dal 13 al 17 luglio sarà Emma Barber, la nipote di Justin e stagista alla Forrester Creations, la quale vorrà a tutti costi raccontare a Hope che la piccola Beth è viva. La giovane non si farà intimorire dalle minacce di Thomas e si metterà al volante per raggiungere la casa della Logan. Nel tragitto però, qualcuno la farà uscire di strada. Intanto Ridge tenterà di convincere Hope che Thomas è l'uomo giusto per lei.

Anticipazioni Beautiful: Emma Barber scopre che Beth è viva

Nelle prossime puntate di Beautiful non mancheranno i colpi di scena legati ancora una volta al segreto sullo scambio di culle. Zoe e Xander continueranno a discutere sulla piccola Beth e non si accorgeranno di essere ascoltati da Emma, la nipote di Justin. La giovane stagista così verrà a sapere che la figlia di Liam e Hope è ancora viva. Intanto Ridge e Brooke parleranno del rapporto tra Thomas e Hope e si troveranno in disaccordo sulle scelte dei loro figli.

Beautiful, trame 13-17 luglio: la nipote di Justin decisa a raccontare la verità a Hope

Stando a quanto riportano le anticipazioni, Emma, sconvolta per quanto appena scoperto su Beth, vorrà rivelare la verità a Hope.

Zoe sarà in ansia per ciò che la Barber avrà intenzione di fare mentre Xander riterrà che Emma stia agendo nel modo giusto, convinto che Hope debba sapere che la figlia è ancora viva. Ridge intanto, cercherà di convincere Hope che Thomas è la persona adatta a lei. Thomas invece, sempre più ossessionato dalla figlia di Brooke, cercherà di impedire che Emma le racconti la verità su Beth.

Thomas minaccia Emma, lei ha un incidente stradale

Se la verità sullo scambio di culle venisse alla luce, Thomas rischierebbe di perdere per sempre Hope, motivo per il quale il giovane stilista affronterà Emma in un duro confronto. Thomas arriverà a minacciarla ma la nipote di Justin non sembrerà farsi intimorire e si metterà al volante diretta a casa di Hope.

Da quanto riportano gli spoiler sulle puntate in onda sino al 17 luglio, si viene a sapere che la giovane sarà vittima di un incidente stradale causato da un'altra macchina che la farà uscire di strada e finire in una scarpata. Thomas sarà presente sul luogo dell'incidente ma non le presterà soccorso.

Questo e molto altro nelle prossime puntate di Beautiful in onda dal 13 al 17 luglio su Canale 5 nel consueto orario delle 13:40. Si ricorda che su Mediaset Play, è possibile rivedere gli episodi già trasmessi e rimanere aggiornati su tutto quanto accade a casa Forrester.