Adara Molinero ha fatto delle rivelazioni piuttosto piccanti, in merito all’intimità vissuta con Gianmarco Onestini. La modella originaria di Palma de Mallorca ha dichiarato che il suo ex era molto passionale, ma non ha affatto esperienza. Secondo Adara neanche i baci tra di loro erano belli.

Adara stuzzica l’ex Gianmarco: ‘Non era dotato’

La storia d’amore tra Adara Molinero e Gianmarco Onestini è terminata da tempo. Tuttavia i due ex protagonisti del Grande Fratello in versione iberica continuano ad essere invitati nei salotti televisivi. Durante uno dei talk più noti delle televisione iberica, Adara Molinero si è lasciata andare su alcuni dettagli relativi all’intimità vissuta con Gianmarco Onestini.

A Sabado Deluxe la modella non si è tirata indietro dal rispondere ad alcune domande del conduttore.

Scendendo nel dettaglio, Jorge Javier Vasquez ha chiesto alla Molinero come fosse il modello romagnolo come partner. La showgirl senza pensarci su due volte ha dichiarato: “Non bene”. Poi, ha argomento la sua risposta: “Lui è molto passionale, carino e tenero, però non ha esperienza”. Adara ha spiegato che al termine di un rapporto intimo con Gianmarco, lui capiva che non era andata bene ma si preoccupava solo di se stesso. Tuttavia l’ex gieffina ha confidato di avere portato avanti la liaison con Onestini Junior perché era innamorata e perché il modello riusciva a compensare le sue mancanze con altre cose.

Ma non è finita qui, perché Adara Molinero è tornata a ribadire anche quanto detto nei giorni precedenti. Secondo quanto riferito dalla modella, il suo ex non sarebbe fisicamente ben dotato. Infine, la modella modella maiorchina ha affermato di essere rimasta delusa anche per i baci scambiati con il suo ex: “Anche i baci era come viscidi.

Non erano bei baci”.

Il fratello di Luca Onestini imbarazzato

Di fronte alle dichiarazioni piccanti di Adara Molinero, Gianmarco Onestini è restato in silenzio. Sul volto del modello emiliano l’imbarazzo era piuttosto evidente. Il vincitore de El Tiempo del Descuento non ma hai replicato alle esternazioni della sua ex fidanzata.

Solamente in alcuni casi ha esclamato: “Ma, dai per favore”. Per poi dare della bugiarda alla sua ex fidanzata: “Hai giocato con i miei sentimenti”. Gianmarco Onestini e Adara Molinero si sono lasciati nel peggiore dei modi. Durante la convivenza il modello era venuto a conoscenza di alcuni messaggi compromettenti scambiati tra Adara e un ragazzo di nome Rodrigo. Sebbene in un primo momento la showgirl avesse negato il presunto tradimento, Onestini Junior aveva deciso di mettere la parola fine alla sua storia d’amore. Da quel momento in poi, tra i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip di Spagna sono sorti vari dissapori e accuse reciproche.