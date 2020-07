Secondo le ultime anticipazioni del Reality Show estivo Temptation Island, nella seconda puntata che andrà in onda giovedì 9 luglio ci saranno diverse novità e alcuni colpi di scena. In particolare, per una coppia potrebbe essere arrivato già il momento del confronto finale e di salutare il programma tv di Canale 5. Infatti, dopo la prima puntata Alessandro ha chiesto il falò di confronto finale alla sua compagna Sofia. Il motivo di questa decisione sta nel fatto che la donna ha negato a un tentatore di aver tradito il suo fidanzato.

Sofia, precedentemente, aveva invece dichiarato di voler prendere parte al reality dell'estate proprio per dimostrare al suo uomo di aver imparato dagli errori.

Per questo motivo, il 47enne si è arrabbiato e, all'interno del villaggio dei fidanzati, non ha trattenuto le lacrime. L'uomo è stato poi incoraggiato dall'ex calciatore Lorenzo Amoruso.

Nella seconda puntata una coppia potrebbe lasciare il reality show estivo

Dunque, nella seconda puntata di giovedì 9 luglio, Sofia e Alessandro si potrebbero confrontare e decidere cosa fare della loro storia d'amore. La coppia ha 17 anni di differenza ma, secondo quanto hanno riferito agli autori del programma, i problemi della loro coppia non sarebbero legati all'età. Infatti, la donna dovrà dimostrare di aver imparato dagli errori passati, in quanto Alessandro gli ha ribadito che questa sarebbe l'ultima occasione che le concede.

Resta da vedere se la donna accetterà o rifiuterà per continuare il suo percorso all'interno del villaggio in Sardegna. Secondo le indiscrezioni riportate da Gossip e Tv, una coppia lascerà il programma durante il secondo appuntamento, ma non è dato sapere se si tratta del 30enne e del 47enne. Negli ultimi giorni si vociferava anche di un incontro finale tra Valeria e il suo compagno.

Antonella Elia e Manila Nazzaro tentate dai single

Per quanto riguarda le altre coppie, Antonella si è concessa un po' di coccole tra le braccia di un ragazzo single, così come Manila sembrerebbe apprezzare le attenzioni di un tentatore. I rispettivi fidanzati sono rimasti molto infastiditi da questi atteggiamenti e in particolare Amoruso ha affermato di aver già visto abbastanza.

Non è da escludere che siano proprio Nazzaro e Lorenzo, la coppia ad abbandonare il reality show estivo, in quanto l'ex calciatore potrebbe aver chiesto un falò di confronto finale. Al momento, però, si tratta solo di rumors.

Non ci resta che aspettare la messa in onda della seconda puntata per scoprire ulteriori novità. Intanto chi vuole rivedere il primo appuntamento con Temptation Island potrà farlo tranquillamente attraverso la piattaforma gratuita di Mediaset play.