Samny Hassan e Giovanna Abate si sono lasciati. A confermare la notizia, dopo settimane di indiscrezioni, è stato proprio l'ex corteggiatore sulle pagine di U&D Magazine. A distanza di poco più di un mese dalla scelta avvenuta nello studio di Uomini e donne, i due si sono detti addio, anche a causa di un'incompatibilità caratteriale che non ha permesso loro di vivere la conoscenza al di fuori delle telecamere in tutta serenità.

Sammy conferma la rottura con Giovanna Abate: 'Ci siamo lasciati'

Da settimane i fan della coppia attendevano notizie su Sammy e Giovanna, dopo la scelta avvenuta lo scorso 3 giugno nello studio di Maria De Filippi.

I due, dopo la fine del programma, sono apparsi raramente sui social, tanto da far venire il dubbio che tra loro vi fossero già i primi problemi già i primi problemi. Dopo settimane in cui i rumors davano la loro relazione al capolinea, sull'ultimo numero del magazine di Uomini e Donne è arrivata la conferma ai sospetti. Ora è arrivata la conferma ufficiale da parte di Sammy Hassan il quale sulle pagine del Magazine di Uomini e donne ha confermato il loro addio dichiarando: "Ci siamo lasciati".

I litigi alla base dell'addio tra Sammy e Giovanna dopo U&D

Tra i motivi della rottura sembra vi sia un'incompatibilità di fondo che li ha portati a litigare per ogni cosa, anche la più banale. Tra le altre cose, l'ex corteggiatore ha ammesso di aver sperato, subito dopo l'uscita dal programma, che lui e Giovanna potessero vivere il loro rapporto con maggior serenità, senza gli screzi che avevano caratterizzato il loro percorso all'interno di Uomini e Donne.

A quanto sembra, le cose non sono andate come sperato, visto che, dalle dichiarazioni di Sammy al settimanale, emerge come le discussioni tra loro fossero all'ordine del giorno, tanto da arrivare a dire di essere "esausto di litigare per tutto".

Sammy e Giovanna si sono lasciati, lui: 'È una bellissima persona'

"Giovanna è una bellissima persona", ha dichiarato Sammy al settimanale, non nascondendo la sua delusione per la fine della relazione. Troppo diversi per riuscire a vivere serenamente il loro rapporto, questa la conclusione a cui è arrivato a distanza di poco più di un mese l'ex corteggiatore.

Anche il fatto che Giovanna non si fidasse pienamente di lui e che lo mettesse perennemente in discussione, ha contribuito ad allontanarli sempre più e a minare un già fragile rapporto. Nel corso dell'intervista inoltre, Sammy ha voluto rispondere a coloro i quali hanno insinuato che il giovane avesse finto un interesse per Giovanna solo per acquisire popolarità. accuse rispedite al mittente con un eloquente: "Le chiacchiere stanno a zero".