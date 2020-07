Ormai manca poco alla messa in onda su Rai 1 delle puntate inedite della fiction Il Paradiso delle Signore, che attualmente continua a fare compagnia ai telespettatori con le repliche. Le vicende della seguitissima soap opera torneranno ad appassionare con la nuova stagione a partire dal 7 settembre, sempre dal lunedì al venerdì dalle 15:40 alle 16:30.

Le anticipazioni rivelano che torneranno in scena i figli di Silvia e Luciano Cattaneo, in particolare Nicoletta farà ritorno in città con la piccola Margherita, quando Riccardo Guarnieri sarà intento a sposare Ludovica Brancia di Montalto. Federico invece, dopo aver superato un difficile intervento chirurgico, ritornerà dalla Svizzera e renderà felici tutte le persone a lui care, quando camminerà con le proprie gambe.

Umberto Guarnieri, sempre più preoccupato all’idea che potrebbe succedere qualcosa ad Adelaide di Sant’Erasmo, deciderà di raggiungerla negli Stati Uniti, con l’intenzione di salvarla dalle grinfie del pericoloso Achille Ravasi.

Il Paradiso delle signore 5, trame: tornano Nicoletta e Federico

Mentre i protagonisti della serie tv sono impegnati sul set dallo scorso 30 giugno, sono tantissimi i fan che si chiedono quali saranno le novità della quinta stagione. Tramite gli spoiler ufficiali diffusi dalla Rai è emerso che nei nuovi episodi, in programmazione a settembre, ci sarà il tanto atteso ritorno di Nicoletta Cattaneo (Federica Giardello). La venere del Paradiso porterà parecchio scompiglio a Milano, poiché farà entrare in crisi l’ex fidanzato Riccardo Guarnieri (Enrico Oetiker).

Quest’ultimo rivedrà la madre di sua figlia, proprio quando sarà in procinto di convolare a nozze con la diabolica amica d’infanzia Ludovica Brancia di Montalto (Giulia Arena). Il primogenito di Umberto, nonostante la sua ultima fiamma Angela Barbieri (Alessia Debandi) si troverà ancora in città, dimostrerà di non essersi ancora dimenticato del suo grande amore Nicoletta.

Nel capoluogo lombardo, oltre a quest’ultima, tornerà anche il fratello Federico (Alessandro Fella) dopo l’operazione riuscita in Svizzera.

L’aspirante scrittore sarà disposto a chiarire con Roberta Pellegrino (Federica De Benedettis), che intanto non riuscirà a ignorare il corteggiamento di Marcello Barbieri (Pietro Masotti).

Successivamente Federico avrà un sospetto sul padre Luciano (Giorgio Lupano), poiché arriverà a pensare che potrebbe avere una tresca clandestina con Clelia Calligaris (Enrica Pintore).

Vittorio e Marta vogliono adottare una neonata, Umberto si reca negli Stati Uniti

Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) e Marta Guarnieri (Gloria Radulescu) daranno una svolta alla loro vita, dopo non essere riusciti a diventare genitori. Il direttore del Paradiso e la moglie faranno di tutto per adottare una neonata, che troveranno davanti al grande magazzino. La battaglia per i due coniugi sarà parecchio dura, visto che faranno i conti con l’ombra della madre maturale della bambina di cui si prenderanno cura.

Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi) invece sarà in pensiero per Adelaide di Sant’Erasmo (Vanessa Gravina), visto che non riceverà nessuna notizia dagli Stati Uniti, luogo in cui la contessa si trova in viaggio di nozze. Dopo aver appreso un segreto sul passato di Achille Ravasi (Roberto Alpi), il banchiere non ci penserà due volte a partire per proteggere la cognata.

Cosimo chiede la mano di Gabriella, Agnese si sente in colpa

Gabriella Rossi (Ilaria Rossi) si troverà in una complicata situazione, poiché continuerà a essere divisa tra Cosimo Bergamini (Alessandro Cosentini) e Salvatore Amato (Emanuel Caserio). Il migliore amico di Riccardo potrebbe trovare finalmente il coraggio di dichiarare i propri sentimenti alla stilista, facendole addirittura una proposta di nozze.

Il barista, invece, rinuncerà a tornare tra le braccia della sua storica fidanzata, dopo diversi tentativi per cercare di recuperare il loro rapporto.

Agnese (Antonella Attili) sarà assalita dai sensi di colpa per aver distrutto il biglietto che suo figlio aveva scritto a Gabriella, visto che non fosse stato per lei si sarebbero potuti riavvicinare. Infine faranno ancora parte del cast dello sceneggiato Flavia (Magdalena Grochowska) e la signora Ernesta (Pia Engleberth) la zia dei Cattaneo.