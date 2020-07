La storia d'amore che vede protagonisti Giulio Berruti e Maria Elena Boschi sta destando sorpresa generale per molti, tra cui Francesca Kirchmair, ex fidanzata dell'attore capitolino. L'attrice austriaca, secondo Di Più, non avrebbe mai immaginato che Berruti potesse impegnarsi sentimentalmente con la Boschi, alla luce del fatto che, prima di mettersi insieme, i due erano stati amici. A rendere nota la nuova storia d'amore tra il 35enne e la 39enne è stato lo stesso Berruti.

Berruti, la ex commenta la nuova relazione dell'attore

Secondo quanto si apprende dal nuovo numero del settimanale Di Più, Francesca Kirchmair non si sarebbe mai aspettata che l'ex Giulio Berruti potesse avviare una relazione con Maria Elena Boschi, che lui aveva conosciuto quando faceva ancora coppia con l'attrice austriaca.

La storia di Giulio e Francesca è durata all'incirca tre anni fino allo scorso autunno.

In un'intervista concessa lo scorso maggio 2020 a Vieni da me, format condotto da Caterina Balivo, Berruti aveva ammesso di vivere una pausa di riflessione lontano dalla Kirchmair. Solo di recente ha ufficializzato di essere di nuovo sentimentalmente impegnato, questa volta con il capogruppo di Italia viva alla Camera dei Deputati. Lo ha fatto in un suo intervento registrato a C’è tempo per..., nuovo programma condotto da Anna Falchi e Beppe Convertini. Nel corso della sua apparizione tv in casa Rai, Berruti ha ammesso di essere "innamorato" di Maria Elena Boschi. "È inutile negarlo visto che ci sono anche delle foto, ma non dico nulla di più”, ha aggiunto, alludendo alle paparazzate di cui è diventato protagonista insieme all'ex ministra delle Rifome.

L'attore romano e il capogruppo alla Camera di Italia Viva si erano conosciuti per la prima volta un anno fa circa in un cocktail bar. A farli conoscere, in quella circostanza, erano stati dei loro amici in comune.

L'attore svela la sua storia d'amore dopo averla tenuta segreta

Dopo essere stato avvistato dai paparazzi in atteggiamenti complici con Maria Elena Boschi, Giulio Berruti aveva inizialmente scelto di non ammettere la relazione con la donna.

In un'intervista al settimanale F infatti, aveva preferito non pronunciarsi sulla sua vita privata. “Maria Elena Boschi? Non voglio parlare della mia vita privata. Non è nel mio stile. È inutile chiederlo. Si incontra solo un muro", aveva dichiarato, per poi aggiungere "non mi interessa mettere in piazza la mia vita".