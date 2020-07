Da giorni si vociferava che la storia d'amore tra la dama bresciana Ida Platano e il tarantino Riccardo Guarnieri, fosse nuovamente finita. I fan della coppia nata a Uomini e donne si erano accorti che qualcosa tra i due non stava andando bene da alcuni indizi apparsi sui social. In una delle ultime storie postate sul suo profilo Instagram, la donna non indossava più il famoso anello di fidanzamento che Riccardo le aveva regalato in occasione della proposta di matrimonio. Le nozze tra i due questa volta sembravano essere sempre più vicine. I fan della donna già sognavano di vederla con l'abito da sposa.

Invece, la loro storia è finita per l'ennesima volta. Ad annunciarlo è stata la stessa Ida Platano in una lunga intervista rilasciata al Magazine di Uomini e Donne. Ida Platano ha detto che le cose hanno cominciato ad andare male durante la quarantena.

La dama del trono over annuncia che con Riccardo Guarnieri è finita

Ida Platano nelle scorse ore ha confermato che lei e Riccardo si sono lasciati. La donna ha dichiarato che ha bisogno di essere felice e che merita di esserlo. Ida ha detto che non poteva più andare avanti così e che forse Guarnieri non può più darle quello che lei cerca. Raccontare ciò che ha vissuto nell'ultimo periodo con il tarantino è molto doloroso, ha aggiunto Ida. Quando è stato dichiarato il lockdown a causa del Covid, le cose tra di loro sembrava andassero molto bene.

Poi, con il passare dei giorni sono iniziati i problemi e le solite discussioni. Quando la quarantena è finita, Riccardo è tornato a Taranto dalla sua famiglia e da allora non si sono quasi mai sentiti. Più volte lei ha confessato a Riccardo di volerlo raggiungere per un chiarimento, ma lui non ha mai voluto che lo facesse perché stanco di discutere sempre per gli stessi motivi.

La storia tra Ida e Riccardo è giunta al capolinea

Tra Ida e Riccardo la storia si ripete nuovamente. La donna ha dichiarato, sempre sulle pagine del Magazine della nota trasmissione, che non si vedono da due mesi. Ha poi aggiunto che era molto felice di poter trascorrere così tanto tempo con l'uomo.

Invece lui non era mai contento di nulla, era sempre insoddisfatto. Ida Platano ha anche rivelato di ritrovarsi di nuovo sola e senza niente tra le mani, nonostante gli abbia dato tanto. Più volte in queste ultime settimane ha cercato di scrivergli, di parlargli, ma lui non ha mai voluto. Infine Ida ha concluso la lunga intervista dichiarando che lei e Guarnieri in questi anni ci hanno provato a stare insieme, ma nella vita ci vuole anche un equilibrio che la loro storia non ha. Forse per il suo bene, ha rivelato la donna, è arrivato il momento di lasciarla andare.