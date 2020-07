Nuovo appuntamento con le notizie su Daydreamer - Le ali del sogno, la serie tv turca con protagonisti gli attori turchi Can Yaman e Demet Ozdemir. Nel corso della puntata del 13 luglio, Can Divit dimostrerà di essere molto geloso del rapporto nato tra Levent e Sanem Aydin. Aylin Yuksel, invece, cadrà in disgrazia, tanto da chiedere aiuto al fotografo.

Daydreamer - Le ali del sogno, puntata 13 luglio: Can geloso di Sanem e Levent

Le anticipazioni di Daydreamer - Le ali del sogno, inerenti alla puntata che sarà trasmessa lunedì 13 luglio sui teleschermi di Canale 5, annunciano che Levent giungerà alla Fikri Harika per organizzare la campagna pubblicitaria di prodotti biologici.

Per questo motivo, il figlio di Remida chiederà a Can di aiutarlo a creare un spot promozionale. Intanto Sanem crederà che Levent sia l'Albatros che tanto cerca. Difatti il nuovo cliente, vestito elegantemente e con i capelli lunghi, assomiglia moltissimo all'uomo che l'aveva baciata la sera della festa dei quarant'anni dell'agenzia Fikri Harika. A tal proposito, Divit diventerà molto geloso per la sintonia nata tra Levent e Aydin. Per questo motivo, il fotografo cercherà di mettere in guardia l'aspirante scrittrice dal nuovo arrivato.

Aylin costretta ad ipotecare la villa

La trama di Daydreamer in onda il 13 luglio in prima visione sui teleschermi italiani, segnala che Aylin cadrà in disgrazia.

La cattiva della Serie TV sarà costretta ad ipotecare la sua villa per risolvere i suoi debiti. Successivamente, la Yuksel racconterà ad Emre di trovarsi nei guai, tanto che quest'ultimo le lascerà l'anello prezioso che avrebbe dovuto regalarle per saldare i pagamenti. Ma ecco che la giovane non accetterà l'elemosina dal contabile della Fikri Harika, anzi deciderà di studiare un piano per mettere a posto la situazione.

In pratica, Aylin si recherà a casa di Can, dove gli farà un incredibile proposta lavorativa. La donna, infatti, chiederà a Divit di farla collaborare con lo spot dei prodotti biologici di Levent in cambio gli cederà la campagna pubblicitaria di una nota casa di automobili. Il fotografo, a questo punto, accetterà lo scambio, mentre Aylin lascerà l'anello sul comodino di Emre.

Divit infastidito da Polen

Nel frattempo, Levent darà appuntamento a Can presso i capannoni comprati dalla madre per una valutazione. Sanem accompagnerà l'uomo durante il sopralluogo, dove comparirà a sorpresa Polen. In questo frangente, il fratello di Emre fingerà di non essere geloso dell'amicizia nata tra l'aspirante scrittrice e il nuovo cliente, in quanto infastidito dalla presenza della sua ex fidanzata sul set. A tal proposito, la donna si renderà protagonista di siparietti esilaranti quando indosserà dei sandali dai tacchi altissimi non idonei ad un ambiente sporco come quello. Infine, il figlio di Remida e Divit inviteranno Aydin e Polen ad un pranzo dove non mancheranno le scenate di gelosia.