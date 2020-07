Lo sceneggiato iberico Una vita continua a fare compagnia ai telespettatori italiani. Dalle anticipazioni relative a ciò che succederà nelle puntate in onda su Canale 5 prossimamente, si evince che Cinta Dominguez (Aroa Rodriguez) non avrà occhi soltanto per Emilio Pasamar (Josè Pastor). La figlia di Bellita del Campo (Maria Gracia) e José Miguel (Manuel Bandera), infatti, farà la conoscenza del chitarrista Rafael (Andreas Munoz).

Al nuovo arrivato, anche se la giovane artista metterà un freno facendogli capire di non avere nessun interesse sentimentale nei suoi confronti, le cose sembreranno andare bene.

Cinta, presa dall’euforia per essere avvenuta a conoscenza di una proposta di lavoro allettante, sorprenderà Rafael dandogli un bacio. Nel capitolo numero 1035, quando Emilio vedrà Rafael sempre più vicino alla sua ex fidanzata, grazie all’avvertimento di Antonito, deciderà di non rivelarle il vero motivo per cui si sono lasciati.

Una vita, spoiler: Emilio lascia Cinta a causa della madre Felicia

Negli episodi in programmazione sul piccolo schermo italiano tra qualche settimana, Emilio spezzerà il cuore di Cinta mettendo fine alla loro relazione. Gli spoiler rivelano che Bellita, non appena verrà a conoscenza che sua figlia è stata lasciata a causa di Felicia che non vuole imparentarsi con degli artisti, farà di tutto per fargliela pagare.

Nel corso di una serata di ballo organizzata dai Dominguez, per rubare dei clienti al ristorante Nuovo Secolo XX, si presenterà Rafael, un ragazzo che rivelerà a Cinta di aver capito fin da subito che è stata lei a vestire i panni della Dama del Mistero. Il giovane le rivelerà di gestire una famosa impresa tessile di sua proprietà.

Emilio, dopo aver iniziato a essere geloso della sua ex fidanzata, farà delle indagini e verrà a conoscenza che Rafael finge di essere un benestante. A questo punto la new entry, oltre a sottolineare a Cinta di essersi presentato come un imprenditore con l’obiettivo di riuscire a fare breccia nel suo cuore, le dirà di essere un chitarrista soprannominato "Lo spiantato".

La figlia di Bellita bacia Rafael, Antonito mette in guardia il giovane Pasamar

Pur non essendo stato sincero dall’inizio, Rafael continuerà a far parte della vita di Cinta. Intanto i Dominguez faranno i conti con dei gravi problemi economici, dopo essere stati truffati dal Banco Americano. Anche altri cittadini si troveranno nella loro stessa situazione e i colpevoli di quanto accaduto sono Genoveva e Alfredo.

Bellita, non riuscendo a trovare nessuna soluzione, darà il permesso alla figlia di tornare a cantare con l’aiuto di Rafael. Quest’ultimo, però, verrà respinto dalla fanciulla, poiché gli dirà chiaramente che tra di loro potrà esserci soltanto un rapporto professionale. Nonostante ciò il chitarrista spera di riuscire prima o poi a conquistare la ragazza.

In seguito, dopo aver ricevuto una proposta da un impresario per partecipare a una tournée fuori dalla Spagna, la giovane artista per la troppa felicità darà un piccolo bacio a Rafael. L’avvicinamento romantico tra quest’ultimo e la ragazza verrà notato da Antonito, che non perderà tempo per invitare Emilio a fare qualcosa per non perdere la donna che ama. Dopo essere stato messo in guardia dal marito di Lolita, il giovane Pasamar rinuncerà a far sapere alla figlia di Bellita per quale motivo non stanno più insieme.