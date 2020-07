La soap opera Il Paradiso delle Signore tornerà ad appassionare i telespettatori con la nuova stagione a partire dal 7 settembre 2020, sempre dal lunedì al venerdì alle ore 15:40 circa. Gli spoiler raccontano che la contessa Adelaide di Sant'Erasmo non darà sua notizie dopo essere partita per il viaggio di nozze con Achille Ravasi. Infatti, Umberto Guarnieri inizierà a essere seriamente preoccupato per la vita della cognata. Nicoletta Cattaneo (Federica Girardello), invece, ritornerà a Milano insieme alla piccola Margherita. Il rientro in città della figlia di Silvia coinciderà con l'imminente matrimonio di Riccardo (Enrico Oetiker) e Ludovica Brancia di Montalto.

Il paradiso delle signore: il ritorno di Nicoletta mette in crisi Riccardo

Dalle anticipazioni ufficiali rilasciate dalla Rai è emerso che nella quinta stagione de Il paradiso delle Signore, in programma a settembre, ci sarà il tanto atteso ritorno di Nicoletta. Quest'ultima metterà nuovamente in confusione la scelta dell'ex fidanzato Riccardo, il quale entrerà in crisi dopo aver saputo che la mamma di sua figlia si trova nel capoluogo lombardo. Infatti, il giovane Guarnieri incontrerà la Cattaneo proprio nel momento in cui sarà deciso a sposare la perfida Ludovica. A tal proposito, ricordiamo ai telespettatori che la Brancia ha obbligato il futuro marito a sposarla usando una bugia. Durante le nuove puntate tutti gli occhi saranno puntati anche su Federico, che ritornerà a Milano con le proprie gambe dopo l'intervento chirurgico riuscito in Svizzera.

Il giovane Catteo avrà intenzione di chiarire la sua vicenda amorosa con Roberta Pellegrino, che intanto sarà sempre più confusa dal corteggiamento di Marcello Barbieri. L’aspirante scrittore comincerà ad avere il sospetto che suo padre Luciano abbia una relazione clandestina con Clelia Calligaris, tanto da mandare in crisi il precario equilibrio familiare.

Adelaide non dà sue notizie, Marta e Vittorio vogliono adottare una neonata

Gli spoiler de Il paradiso delle signore in onda da settembre su Rai Uno raccontano che a villa Guarnieri, Umberto sarà molto in ansia per Adelaide, visto e considerato che non avrà sue notizie dagli Stati Uniti, luogo in cui la contessa si trova per il viaggio di nozze.

Dopo aver scoperto un segreto sul passato di Achille, il padre di Riccardo deciderà di partire per salvare sua cognata dalle grinfie del pericoloso Ravasi. Nel frattempo, Marta Guarnieri e Vittorio Conti daranno una svolta alla loro vita, dopo non essere riusciti a diventare genitori. Infatti, Il proprietario del Paradiso e la moglie saranno decisi a prendersi cura della bambina che è stata lasciata davanti al grande magazzino. Tuttavia per i due coniugi sarà molto dura ottenere l'adozione della neonata, in quanto dovranno fare i conti con l’ombra della mamma naturale della piccola. Gabriella, invece, si troverà in una difficile situazione, dato che continuerà a essere divisa tra Salvatore Amato e Cosimo Bergamini.

Quest'ultimo, infatti si mostrerà essere sempre più innamorato, tanto che sembrerà intenzionato a fare una proposta alla Rossi.