L'appuntamento con Una vita, la seguitissima soap opera pomeridiana di Canale 5, andrà in onda anche nella settimana dal 19 fino al 25 luglio 2020. Le anticipazioni rivelano che Alfredo Bryce minaccerà Genoveva Salmeron. Felipe Alvarez Hermoso, invece, inizierà a temere per la vita dei vicini di Acacias, mentre Carmen eviterà che Antonito venga tratto in arresto.

Una vita, trame puntate 19-25 luglio: Alfredo intima a Genoveva di rispettare il loro patto

Nel dettaglio, gli spoiler dei nuovi episodi settimanali di Una vita, che verranno trasmessi su Canale 5 da domenica 19 a sabato 25 luglio, annunciano che Antonito escogiterà un piano per evitare di presentarsi alla convocazione alle armi.

Infatti, dopo l’ennesimo scontro con Ramon, Palacios junior deciderà di iniziare a digiunare. Felipe confiderà a Liberto di avere dei sospetti su Genoveva, tanto da temere che tutti i vicini di calle Acacias possano essere in pericolo. Intanto, Jose riceverà un telegramma da parte di Osvaldo in cui verrà informato che i problemi economici a Buenos Aires stanno peggiorando ulteriormente. Emilio organizzerà dei pomeriggi danzanti al Nuovo secolo. In questa occasione le vicine del quartiere chiederanno scusa a Salmeron per l'atteggiamento che hanno avuto il giorno della morte di Samuel. A proposito, Alfredo minaccerà sua moglie affinché rispetti il loro accordo. Infine Carmen scoprirà casualmente che l'ispettore dell'esercito è intenzionato a far arrestare Antonito, ragion cui correrà alla bottega per provare a sventare la trappola.

Carmen salva Antonito, Cinta e Emilio si baciano

Le trame delle puntate di Una vita, fino a sabato 25 luglio, rivelano che Cinta riuscirà a convincere i suoi genitori a farla partecipare al party organizzato da Emilio. In seguito, Pasamar e la giovane Dominguez si daranno un bacio molto appassionato.

Nel frattempo, Antonito riuscirà a evitare il servizio militare in Africa grazie all'imbroglio messo in atto da Carmen e Ramon. In più, quest'ultimo sceglierà di andare a vivere a casa di suo figlio e di rendere finalmente pubblica la sua storia d'amore con Sanjurjo. Lo stato di salute di Marcellina andrà a migliore, anche se diventerà allergica ai fiori dopo aver preso una botta in testa da Servante.

Jose proporrà a Bellita di fare una tournée in Argentina, dove la gente ha il desiderio rivederla esibire sul palco. Intanto, Alfredo penserà che Genoveva ha ricevuto una visita da parte di Marlene per via del suo strano atteggiamento. I coniugi Dominguez dovranno anticipare la partenza per l'America del Sud, mentre Cinta rimarrà a Acacias. A tal proposito, la giovane chiederà a Emilio di rendere ufficiale la loro relazione.