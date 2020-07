Le anticipazioni americane di Beautiful preannunciano che rivedremo nuovamente il triangolo amoroso formato da Steffy, Liam e Hope. Lo Spencer trascorrerà una notte di passione con la Forrester e lo confesserà a Hope, che rimarrà delusa. Liam, a sua insaputa, è stato manipolato da Thomas che l'ha drogato.

Beautiful spoiler: Liam passa una notte di passione con Steffy

I giovani protagonisti della soap: Liam, Thomas, Steffy e Hope trascorreranno una serata insieme e la Logan sarà infastidita dal comportamento che avrà lo Spencer durante quei momenti. La figlia di Brooke giudicherà troppo euforici e inappropriati gli atteggiamenti di Liam.

Hope infatti, sarà delusa dal ragazzo e rifiuterà di ballare con Liam che, dopo aver ricevuto il ''no'' dalla Logan troverà complicità in Steffy. La Forrester e lo Spencer si divertiranno bevendo e ballando insieme, davanti a Hope. Quando resteranno soli, Liam bacerà la figlia di Ridge e i due trascorreranno la notte insieme, rivivendo la passione di un tempo.

Liam si sente in colpa: prossimamente nelle puntate di Beautiful

Dopo aver trascorso una serata di euforia e una notte di passione, Liam si risveglierà in preda ai sensi di colpa. Riprendendo la lucidità lo Spencer si renderà conto di quello che ha fatto, ma ha il sentore di aver subito un'alterazione quasi come se avesse preso qualche sostanza stupefacente.

Il fratello di Wyatt ignorerà di essere stato vittima del piano di Thomas, il quale lo ha drogato per riuscire ad avvicinarlo alla sorella, in modo da avere campo libero con Hope. Per raggiungere i suoi scopi, il Forrester ha comprato delle pillole da Vincent, una sua vecchia conoscenza e le ha somministrate all'ignaro Liam.

Nelle prossime puntate di Beautiful Hope sarà delusa e amareggiata da Liam

Il figlio di Bill sarà pentito per la notte trascorsa con Steffy e lo confesserà a Hope che non prenderà bene la notizia. La Logan rimarrà scioccata dal racconto di Liam. Nonostante il pentimento del ragazzo, e i suoi dubbi in merito all'accaduto e al possibile ed inspiegabile stato di alterazione, Hope sarà delusa e amareggiata al punto da farsi delle domande.

La figlia di Brooke si chiederà come sia stato possibile che il suo ex marito l'abbia dimenticata così velocemente, ma soprattutto come possa essere riuscito a superare velocemente il lutto per la morte della loro bambina. Al momento, sembrerebbe aver funzionato il piano ideato da Thomas per allontanare sempre di più Hope da Liam, in modo da poter avere il campo libero con la Logan. Il sogno del Forrester è quello di costruire una famiglia con la Logan e con il piccolo Douglas, che ha avuto precedentemente con Caroline Spencer.