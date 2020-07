Lontano dai riflettori Lino Guanciale è convolato a nozze con Antonella Liuzzi. Il sì più dolce è stato pronunciato sabato 18 luglio nel palazzo del Campidoglio, sede del municipio di Roma. Un anno fa l’attore era uscito allo scoperto pubblicando la prima foto social con la fidanzata. In seguito la coppia era stata immortalata in atteggiamenti intimi dal settimanale Dipiù.

Una love story vissuta con la massima riservatezza ma, nonostante ciò, il quarantunenne è finito nel mirino degli haters con offese e insulti social che avevano provocato la sua reazione stizzita. “Io e Antonella stiamo subendo una pressione prossima allo stalking” - aveva confessato l’attore protagonista de L’Allieva evidenziando che la maggior parte dei commenti denigratori arrivavano da profili fake.

Matrimonio a sorpresa per Lino Guanciale che è riuscito a dribblare paparazzi e fan ed a sposare Antonella Liuzzi sabato 18 luglio. La notizia è stata riportata nelle scorse ore da Noci Gazzettino, quotidiano on line del comune in provincia di Bari dov’è nata la consorte dell’attore. In seguito sono state pubblicate le prime foto della coppia con le fedi in bella mostra subito dopo la celebrazione del matrimonio in Campidoglio.

Nessun ulteriore dettaglio è stato fornito sulle nozze per l’amato attore, protagonista delle Serie TV di successo Che Dio ci aiuti e L’allieva. Al momento il quarantunenne di Avezzano non ha pubblicato alcun post sui profili ufficiali relativo alla riservatissima cerimonia.

Il primo incontro all'università, una relazione lontano dai riflettori

Lino Guanciale ha conosciuto Antonella Liuzzi lontano dai set cinematografici. La pugliese lavora come docente ed il fatidico primo incontro sarebbe avvenuto in aula dell’università Bocconi di Milano dove la moglie dell’attore è Program Coordinator del Master in Corporate Finance.

Inoltre dal curriculum di Antonella Liuzzi emerge che è presidente e socia di Greenblu srl, società che opera nella gestione delle strutture alberghiere. Dopo aver ufficializzato la relazione, la coppia ha vissuto la loro love story lontano dagli obiettivi dei paparazzi.

Pochi anche gli scatti pubblicati sui social network.

Tra questi la foto del bacio condivisa da Guanciale diversi mesi fa. “Sapete che sono geloso del mio spazio, ma credo che non ci sia nulla di male ad aprirsi” - aveva poi riferito. Da rilevare che l’attore aveva manifestato per la prima volta l’intenzione di sposarsi rispondendo ad una domanda di Paolo Fox nel corso della puntata de I soliti ignoti dedicata all’oroscopo del nuovo anno.