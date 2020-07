Justin Timberlake e Jessica Biel sarebbero diventati genitori per la seconda volta. A comunicarlo è stato il Daily Mail, secondo il quale la nota attrice americana avrebbe dato alla luce un maschietto all'inizio di questa settimana dopo una gravidanza tenuta nascosta ai media. Attualmente, la coppia si trova nella loro abitazione a Big Sky, nel Montana, località in cui ha passato il lockdown assieme alla madre di lei, Kimberly Conroe Biel, di 65 anni.

Nessuna foto ritrae Jessica Biel in dolce attesa su Instagram

Jessica Biel e Justin Timberlake non condividono più scatti insieme su Instagram dallo scorso marzo.

L'unica fotografia resa pubblica dal cantante statunitense classe 1981 raffigura la coniuge in piedi nel bel mezzo di una valle innevata a una lontananza che non permette di riconoscere le sembianze e giudicarne le forme del suo corpo.

Secondo i media, l'attrice nata nel 1982 a Ely, nel Minnesota avrebbe deciso volontariamente di tenere segreta la sua dolce attesa, non pubblicando più scatti che la ritraggono dalla vita in giù dallo scorso 3 marzo, quando sarebbe già stata incinta da più di quattro mesi. Quel giorno, infatti, Biel ha condiviso una foto di una festa del suo trentottesimo compleanno senza sfarzi ed eccessi che la mostrava in pigiama accanto al marito Justin, intenta a spegnere le candeline sulla torta di notevoli dimensioni.

Per il momento sui social non appare ancora nessuna foto che conferma la nascita del secondogenito della coppia.

Timberlake-Biel: la loro storia d'amore, crisi e i tradimenti smentiti

Justin Timberlake e Jessica Biel stanno insieme dal 2007 e si sono sposati in una suggestiva masseria di Fasano, in provincia di Brindisi nel 2012.

Nel 2015 è nato il loro primogenito Silas, che ha da poco compiuto cinque anni. Otto mesi fa il cantante di Can't stop the feeling è stato travolto da un Gossip che aveva messo in crisi il suo matrimonio. Timberlake, infatti, era stato immortalato in compagnia dell'attrice trentunenne Alisha Wainwright, nel corso di una piacevole serata a New Orleans, in Louisiana.

Dopo due settimane, Justin Timberlake si è scusato con la moglie Jessica per gli scatti usciti sui tabloid di tutto il mondo, con un post su Instagram in cui ha affermato di aver bevuto troppo e di essersi comportato in modo non molto ragionevole e corretto. Il cantante americano ha poi smentito l'indiscrezione che sosteneva che avrebbe tradito la moglie con Wainwright, ammettendo che aveva trascorso amichevolmente il tempo assieme alla collega dopo un'intera giornata di lavoro sul set di Palmer, pellicola drammatica diretta dal regista americano Fisher Stevens.