Sono iniziate le registrazioni della Serie TV L'Allieva 3 con Alessandra Mastronardi nei panni di Alice Allevi e Lino Guanciale in quelli di Claudio Conforti. Le nuove puntate dovrebbero andare in onda in autunno e stanno già circolando le prime anticipazioni. A proposito dei due protagonisti, pare che sia arrivato il momento di dare loro l'addio. In diverse interviste infatti, la talentuosa Mastronardi ha fatto intendere di non voler proseguire, anche se ha lasciato una piccola porta aperta.

Cosa succederà nei nuovi episodi de L'Allieva 3? A dare qualche piccola anticipazione ci ha pensato l'attrice Francesca Agostini (interprete del personaggio di Lara) che, in un'intervista rilasciata al settimanale DiLei, ha parlato dell'evoluzione dei protagonisti e del suo rapporto con gli altri attori del cast.

L'Allieva 3 su Rai 1, si riparte con le nuove puntate

Dopo la pausa imposta dal lockdown, anche il cast della serie tv con Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi è tornato a registrare le nuove puntate. Nel frattempo, non sono mancate le interviste dei vari attori. Recente quella di Francesca Agostini, il volto di Lara ne L'Allieva 3.

La giovane attrice ha raccontato di quanto sia soddisfatta del proprio lavoro. Il rapporto con i colleghi è fantastico e va oltre le lunghe ore passate a registrare: ''Siamo davvero molto uniti, prima del lockdown abbiamo passato una serata insieme al karaoke'', ha detto Francesca Agostini nella sua intervista al settimanale DiLei.

Francesca Agostini parla della terza stagione de L'Allieva

Riguardo le trame della nuova stagione della serie Tv che andrà in onda in autunno su Rai 1, l'attrice si è sbilanciata dicendo che i protagonisti matureranno sia dal punto di vista privato che professionale: ''Lara cresce e questa maturazione lavorativa, si accompagna a quella emotiva (...) Ci saranno molti sviluppi per vari personaggi", quindi anche per il complesso rapporto tra Alice Allevi (Alessandra Mastronardi) e Claudio Conforti (Lino Guanciale).

Durante l’intervista, Francesca Agostini ha parlato anche della propria carriera da attrice e delle precedenti esperienze in altrettante serie Tv Rai di successo come Squadra Mobile e Don Matteo. A proposito invece della possibile decisione di Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi di non proseguire con una eventuale quarta stagione de L'Allieva, Agostini ha le idee ben chiare: ''Non riesco a immaginare le trame senza di loro, anche il pubblico farebbe fatica'', dice il volto di Lara.

Tuttavia, ha lasciato una speranza ai fan di Alice e Claudio con un sibillino ''Mai dire mai'', una frase che potrebbe far pensare a un possibile cambio di rotta, anche se non si hanno notizie ufficiali in merito.