Meghan Markle e suo marito Harry starebbero pianificando un secondo figlio, ma dopo di ciò potrebbero decidere per il divorzio. L'ex attrice e il fratello di William sarebbero, infatti, ai ferri corti, ma prima di andare ognuno per la propria strada, i duchi di Sussex vorrebbero dare un fratellino al piccolo Archie. La loro situazione sembra molto delicata e le notizie, al momento, abbastanza contrastanti. Solo rumor, nulla di più, ma la voce di una presunta, forte crisi aleggiava da tempo nell'aria. Certo, Harry e Meghan hanno cercato di farsi una nuova vita lontani dalla corte inglese, per crescere il figlioletto come un cittadino americano.

Peraltro, tramite la biografia Finding Freedom, marito e moglie si sono tolti qualche sassolino dalla scarpa riguardo la famiglia di Harry. Eppure, sempre secondo voci di corridoio, i due sarebbero in conflitto fin dalla prima gravidanza di Markle.

Meghan Markle: i continui litigi con Harry in Australia

Nonostante il rapporto non più idilliaco come un tempo, almeno secondo i rumor degli ultimi mesi, Harry e Meghan Markle starebbero pianificando un secondo figlio, per poi divorziare. Del resto, i due coniugi non hanno mai nascosto la volontà di diventare genitori per la seconda volta. Fin dalle nozze avvenute nel 2018, i due hanno spesso affermato di volere non più di due figli. Tuttavia, la prima gravidanza è stata causa di incomprensioni e litigi tra Harry e Meghan.

Come informa il portale New Idea, una fonte che ha lavorato per i duchi di Sussex, nel corso del loro viaggio in Australia avvenuto nel 2018, mentre l'ex diva di Suits era in dolce attesa, ha dichiarato che marito e moglie sarebbero stati in disaccordo su come gestire la gravidanza di lei. Una serie di litigi che avrebbe portato i due a dormire in camere separate.

Il rumor proviene da un insider che prestava servizio presso l'Admiralty House a Sydney. È stata in tale residenza che i duchi di Sussex hanno soggiornato nel corso del loro tour australiano. Tale indiscrezione ha ricevuto il commento di un'altra fonte vicina a Harry e Meghan Markle, affermando come sia interessante sapere che i due avessero continuato a litigare mentre Meghan era in attesa di Archie.

E ora, nonostante il rapporto non certo sereno, si parla di un secondo figlio.

I duchi di Sussex a Beverly Hills

Sempre secondo gli aggiornamenti da parte di New Idea, Harry e Meghan Markle sarebbero stati visti mentre uscivano da una clinica di Beverly Hills. Si tratterebbe di una struttura specializzata per la fecondazione assistita. Questo avvistamento è bastato per dare inizio a una serie di rumor riguardo il desiderio dei duchi di Sussex di dare un fratellino o una sorellina al piccolo Archie. La fonte ha proseguito affermando che , secondo gli amici di Markle, lei e il marito vorrebbero avere almeno due figli. Gli amici del principe sono tuttavia preoccupati per lui, in quanto pensano che Meghan potrebbe chiedere il divorzio dopo aver messo al mondo il loro secondogenito.