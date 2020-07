La programmazione di Beautiful subirà ad agosto uno stop di almeno tre settimane, approfittando di ciò, i fan di DayDreamer speravano in un 'allungamento' delle puntate pomeridiane della fiction turca che attualmente va in onda dalle 14:45 alle 15:30 circa. Tuttavia Mediaset, almeno per il momento, non ha alcuna intenzione di trasmettere maxi puntate di DayDreamer. Nessun cambiamento, perciò, per la serie con Can Yaman, almeno per quanto riguarda la prima settimana di agosto. Canale 5 infatti potrebbe anche cambiare idea in vista dell'autunno, quando la nuova stagione di Uomini e Donne andrà a riprendersi il posto che occupa attualmente la soap turca.

DayDreamer non va in vacanza: messa in onda prevista fino a metà settembre

I fan di DayDreamer e dell'attore Can Yaman sono rimasti profondamente delusi nell'apprendere, dopo una prima visione del palinsesto di agosto, che Mediaset non ha fatto alcuna modifica alla durata delle puntate giornaliere della fiction turca. I telespettatori si aspettavano, o meglio speravano, che venissero allungate di almeno dieci minuti visto che Beautiful andrà in ferie per almeno tre settimane. Al momento, Canale 5 ha deciso che la telenovela Una Vita andrà ad occupare il vuoto lasciato dalla soap opera americana. DayDreamer, stando a quanto stabilito, continuerà con la sua normale programmazione. Ovviamente, le informazioni diffuse sul web sono suscettibili di variazione, poichè tra qualche settimana Canale 5 potrebbe anche cambiare idea sul palinsesto e decidere di accontentare i fan.

Al momento sembra non esserci alcuna certezza ma le anticipazioni in rete confermano la messa in onda di DayDreamer per tutta la stagione estiva fino a metà settembre.

Nessun cambiamento per DayDreamer, Beautiful in ferie dal 3 agosto, Una Vita in onda alle 13:40

Moltissimi italiani amano Beautiful che da decenni appassiona milioni di telespettatori con le vicende della celebre famiglia Forrester.

Dal 3 agosto la programmazione della soap statunitense andrà in pausa proprio per non lasciare indietro il pubblico, specialmente adesso che la trama è caratterizzata dalla delicata tematica dello scambio di culle e dagli intrighi orditi dalla perfida e disturbata mente di Thomas Forrester. Non è stato ancora ufficialmente comunicata la data di ritorno della soap, ma di certo non tornerà su Canale 5 prima del 17 agosto.

Mediaset ha deciso di allungare la durata della soap opera spagnola Una Vita, che andrà perciò in onda ogni giorno alle 13:40.