Naya Rivera, nota per il ruolo della cheerleader Santana Lopez nella Serie Tv 'Glee', era con il figlio di quattro anni sul Lago Piru, in California, quando dopo un tuffo non è più riemersa. Il piccolo è stato rinvenuto fortunatamente illeso sull'imbarcazione con un giubbotto di salvataggio da un villeggiante, che ha successivamente dato l'allarme. Adesso il bambino è al sicuro con la sua famiglia e il padre, Ryan Dorsey, dal quale Naya ha divorziato nel 2018. Il ritrovamento del corpo senza vita è avvenuto il 13 Luglio e secondo Bill Ayub, lo sceriffo della Contea di Ventura, l'autopsia non ha rilevato tracce di alcool o droghe, perciò si è trattato di un annegamento.

“Riteniamo abbia dato fondo a tutte le sue forze per salvare il piccolo spingendolo sulla barca, ma non ha avuto forza per salvare se stessa” ha dichiarato lo sceriffo. L’attrice e il figlio, a quanto pare, nuotavano in un’area caratterizzata dalla presenza di mulinelli e forti correnti.

Una volta appresa la notizia della scomparsa dell'attrice, gli amici ed ex colleghi di 'Glee' hanno raggiunto il lago Piru e si sono tenuti per mano sulle rive, insieme alla famiglia di Naya.

#Glee cast members gathered at Lake Piru, where their co-star Naya Rivera was found dead after a swimming accident https://t.co/JYB6i2Fo0H pic.twitter.com/8YdlQtNOPI — Variety (@Variety) July 14, 2020

Il cast di Glee le dedica dei messaggi d'addio

Molti ex colleghi di Naya hanno postato dei commoventi messaggi sui social, riportando alla luce vecchi ricordi e porgendo le condoglianze alla sua famiglia.

La prima a reagire è stata Jane Lynch, che interpretava la temibile coach Sylvester, con un breve e dolce messaggio: "Riposa dolcemente, Naya. Che grande forza che eri. Amore e pace alla tua famiglia."

Rest sweet, Naya. What a force you were. Love and peace to your family. — Jane Lynch (@janemarielynch) July 13, 2020

Sulla sua pagina di Instagram, Chris Colfer ha scritto: "Sapeva trasformare una brutta giornata in una grande giornata con una sola osservazione.

Ha ispirato e sollevato le persone senza nemmeno provarci. Essere vicino a lei era sia un distintivo d'onore che un'armatura. Naya era davvero unica nel suo genere, e lo sarà sempre".

Chris Colfer just posted this about Naya 💔 #RIPNayaRivera pic.twitter.com/0rb02tog3v — Glee News & Memories (@MrDavidMichele) July 13, 2020

Kevin McHale, che impersonava Artie Abrams, ha scritto: "La mia Naya, la mia Snixxx, la mia Bee.

Non posso legittimamente immaginare questo mondo senza di te. Oggi, sette anni fa, lei e io eravamo insieme a Londra quando abbiamo scoperto Cory. Eravamo così lontani, ma ero così grato che ci fossimo l'un l'altro. Una settimana fa oggi stavamo parlando di scappare alle Hawaii. Questo non ha senso. E so che probabilmente non lo farà mai".

My Naya, my Snixxx, my Bee. I legitimately can not imagine this world without you. pic.twitter.com/qX9t1Uhx01 — Kevin McHale (@druidDUDE) July 14, 2020

Amber Riley, Mercedes Jones nella serie, ha denominato Naya la sua 'partner di duetto preferita' e ha condiviso un dolce video della Rivera con suo figlio.

“My favorite duet partner. I love you. I miss you. I don’t have words right now, just lots of feelings. Rest In Peace Angel, and know that your family will never have to worry about anything."



-Amber Riley pays tribute to close friend and co-star Naya Rivera 🕊🤍 pic.twitter.com/aOsrAVabrY — The AHS Zone (@ahszone) July 14, 2020

Darren Criss, che interpretava Blaine Anderson, l'ha ricordata con delle tenere parole: "Era audace.

Era scandalosa e divertente. Mi ha fatto ridere come nessun altro sul set. Anche mentre sono qui il suo ricordo mi fa ancora sorridere”.

PHOTO | "She was bold. She was outrageous. She was a LOT of fun.⁣..." via Darren Criss' ig https://t.co/KbKMLqC3eg pic.twitter.com/aDI1v1pZ5q — Darren Criss News (@DCriss_News) July 14, 2020

La cantante Demi Lovato, apparsa nella quinta stagione con il ruolo di Danielle, ha cinguettato: "RIP, Naya Rivera. Sarò sempre felice di avere avuto l’opportunità di interpretare il ruolo della tua ragazza nella serie Glee. Il personaggio che hai interpretato è stato innovativo per tante ragazze queer come me (all’epoca), e la tua ambizione e i suoi successi sono stati fonte di ispirazione per le donne latine di tutto il mondo.

In questo momento il mio cuore è vicino ai tuoi cari".

RIP Naya Rivera. I’ll forever cherish the opportunity to play your girlfriend on Glee. The character you played was groundbreaking for tons of closeted (at the time) queer girls like me, and your ambition and accomplishments were inspiring to Latina women all over the world. pic.twitter.com/oCML03M9Kw — Team Demi (@ddlovato) July 14, 2020

Heather Morris, migliore amica di Naya e moglie di Santana nella serie, ha voluto onorare l'attrice con alcuni ricordi: "L'ultima volta che ho avuto la possibilità di vederti, avevo lasciato le arance fuori casa per te. Volevo salutarti dalla finestra, ma il mio telefono non ha squillato quando mi hai chiamata, quindi tu e tuo figlio avete lasciato due piante grasse sulla porta come ringraziamento.

Ho piantato quelle piante grasse e le guardo ogni giorno e penso a te…". Ha continuato: "Ti parlo ogni giorno perché so che sei ancora con me e, anche se mi sento avido a non avere più tempo insieme, adoro ogni momento che abbiamo e lo tengo vicino al mio cuore."

Anche Lea Michele, che con Rivera ha sempre avuto una relazione complicata e che, proprio pochi giorni fa, ha chiuso la sua pagina Twitter per essere stata insultata, ha voluto ugualmente ricordare Naya con una serie di scatti per testimoniare il suo affetto. In una è raffigurato Cory Monteith, morto sette anni fa, quasi per beffa del destino, il 13 luglio, giorno in cui è stato ritrovato il corpo della Rivera.