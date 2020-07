Naya Rivera, 33 anni, nota soprattutto per aver recitato nella Serie TV Glee, è scomparsa nei pressi del lago Piru, in California, mentre stava facendo una gita assieme al figlio di 4 anni.

Il bambino ha detto alla polizia che la madre si è tuffata per fare un bagno

Mercoledì 8 luglio l’attrice aveva noleggiato una barca per fare una gita assieme al figlio, ma dalla loro partenza dal porto non si sono più avute loro notizie. I gestori del noleggio, non vedendoli rientrare per riconsegnare la barca, si sono preoccupati e hanno fatto partire le ricerche. Sulla barca però è stato ritrovato solamente il bambino, ancora addormentato, e con addosso il salvagente, mentre di Naya nessuna traccia, se non solo la sua borsa e il portafoglio.

Il bambino ha detto alla Polizia che la mamma si era tuffata per fare un bagno e non è più ritornata. Le ricerche sono state subito avviate per tutta la giornata di ieri fino a tarda notte, poi sono state riprese all'alba del giorno seguente.

Lo sceriffo della Contea di Ventura ritiene che si sia trattato di un incidente e che Naya sia annegata nel lago, come ha dichiarato anche alla Cnn. E ieri in tarda serata da parte della polizia sono state diffuse le immagini della sorveglianza che puntavano verso il parcheggio del lago. Nel filmato si può vedere infatti l’attrice e il figlio scendere dalla macchina, prendere la borsa e raggiungere il noleggio, per salire sulla barca e poi allontanarsi dal porto.

Quella è stata l’ultima volta che sono stati visti insieme.

L'ex marito non sarebbe stato a conoscenza che la sua ex moglie sarebbe andata al lago Pirù

Il bambino è in salvo presso la sorella di Naya, Nickayla e, intanto, l’ex marito dell’attrice, Ryan Dorsey, ha raggiunto il figlio appena ha appreso la notizia della scomparsa di Naya e non ha voluto rilasciare nessuna dichiarazione affermando di essere “troppo sconvolto”.

Ma da quanto detto da un amico di Ryan si potrebbe dedurre che lui non fosse a conoscenza che la sua ex moglie sarebbe andata al Lago Piru con il figlio. Dopo che hanno divorziato i due, nel 2018, Naya non aveva più sue notizie e viceversa. Mentre i soccorritori continuano con le ricerche, sui social non mancano i messaggi di speranza da parte dei fan della serie, ma le autorità fanno sapere che ormai le possibilità di trovare la donna ancora viva sono limitate, e ora si sta cercando solamente il corpo.

L’operazione è molto complicata, perché affermano che se il corpo dovesse essere intrappolato nel fondo del lago non potrà più essere recuperato.

Il lago Piru è noto per gli annegamenti per via delle forti correnti.

Dalle quanto riporta il “Los Angeles Times”, si è venuto a sapere che non è la prima volta che nel lago Piru scompare qualcuno. Sono stati nove gli annegamenti avvenuti nel lago a partire dal 1994. Infatti, il lago è stato definito pericoloso per le sue improvvise correnti e anche per l’acqua fredda.

L'attrice ha recitato in Glee

Di origine portoricane e tedesche, Naya è un'attrice e cantante americana, nota per il ruolo di Santana Lopez in Glee. Ma ha recitato anche in Willy, il principe di Bel Air, Baywach, ed ultimamente ha fatto parte del cast di Step Up: High Water.

Il suo ultimo contatto social risale all'ultimo post su instagram, con il quale ha pubblicato una foto assieme al figlio, con la didascalia: "Just the two of us" (Solo noi due).