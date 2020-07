Lo scorso 23 luglio è stata trasmessa la quarta puntata di Temptation Island 2020, il docu-reality sui tradimenti condotto da Filippo Bisciglia su Canale 5. L'appuntamento tv in questione ha avuto come indiscussi protagonisti Antonella Elia e Pietro Delle Piane. Quest'ultimo, secondo quanto riportato da Gossip e tv, è ora al centro dell'attenzione mediatica soprattutto per via di diverse modifiche che la sua pagina Wikipedia ha subito da parte di alcuni utenti negli ultimi giorni.

Il comportamento che l'attore ha assunto nel gioco delle tentazioni, emerso nell'ultima puntata del format, ha a quanto pare indignato gli internauti rivelatisi fautori delle modifiche alla pagina Wikipedia di quest'ultimo.

L'enciclopedia online è, tuttavia, corsa ai ripari con un intervento tempestivo.

Pietro Delle Piane, la sua pagina Wikipedia viene modificata

La pagina dedicata a Pietro Delle Piane su Wikipedia è diventata vittima di un "edit-war". Ovvero ha subito numerose modifiche non conformi, giunte cioè anche da parte di utenti non registrati al sito dell'enciclopedia online. Questo, a seguito della quarta puntata di Temptation Island.

In puntata, Pietro Delle Piane è diventato protagonista di due video. In uno dei filmati, in confidenza con la single Beatrice, dichiara di sentirsi realizzato per aver messo al mondo un figlio per poi definire la fidanzata Antonella Elia immatura. Aggiunge, quindi, che lei, a differenza sua, non ha "una discendenza".

"Io posso morire domani. Io la mia discendenza ce l'ho. Lei no", sono le parole dell'attore.

Le esternazioni in questione hanno suscitato non poche polemiche e tra le reazioni più disparate nel web, in primis su Wikipedia. La pagina che in origine titolava Pietro Delle Piane, è stata non a caso nominata dagli internauti "Pietro ha un figlio".

Un titolo provocatorio, che rimanda a quanto Delle Piane ha vantato di sé in tv, ai danni della Elia. Quella del titolo, tuttavia, è solo una delle modifiche.

Wikipedia corre ai ripari

Alla luce delle modifiche alla biografia di Pietro Delle Piane su Wikipedia, l'enciclopedia online è corsa ai ripari.

“Questa pagina è protetta. Per evitare vandalismi”, è il messaggio che l'enciclopedia ha lanciato nel suo intervento.

La rilevanza enciclopedica della pagina di Delle Piane, inoltre, è stata messa in dubbio da qualche utente. Questo con il seguente commento ancora visibile: "Ruoli che, per quello ho visto, che a parte qualche corto sono al limite della comparsata. Premi irrilevanti. Notorietà legata unicamente al fidanzamento con Antonella Elia".

Nell'intervento a difesa di Pietro Delle Piane, gli amministratori di Wikipedia hanno attivato un lucchetto giallo sull'enciclopedia online. Ciò al fine di prevenire delle ulteriori modifiche da utenti che non siano registrati al sito da almeno 30 giorni.