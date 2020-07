Giovanna Abate e Sammy Hassan si sono lasciati e la conferma della rottura è arrivata nel corso di un'intervista esclusiva per Uomini e donne Magazine. Sul settimanale del dating show di Maria De Filippi, in edicola dal 17 luglio, sono state spiegate le motivazioni che hanno portato alla rottura definitiva fra il vocalist romano e la tronista, pochi giorni dopo la scelta.

Sammy Hassan ha chiuso definitivamente con Giovanna Abate

Sammy Hassan ha spiegato che lui e Giovanna si sono lasciati a un mese dalla scelta, a causa delle incomprensioni caratteriali: le differenze fra i due erano troppe e i litigi erano all'ordine del giorno, anche durante la loro conoscenza all'interno della trasmissione.

L'ex tentatore di Temptation Island ha dichiarato: ''Non posso permettermi una storia che mi faccia vivere sulle montagne russe''. Le incomprensioni fra i due, a detta di Sammy, hanno logorato il rapporto con Giovanna, non riuscendo a permettere alle emozioni di crescere e farle evolvere in amore. L'ex corteggiatore ha però usato delle belle parole per descrivere la Abate, non portando nessun rancore: ''Giovanna è una bellissima persona, ma ci sono troppe differenze fra noi. Non accetto che qualcuno mi dica che ho risposto di ''sì'' per business''.

La situazione ora fra Sammy Hassan e Giovanna Abate

La storia fra Sammy e Giovanna, come spiegato da Hassan nel corso dell'intervista, è finita a inizio luglio.

La coppia ha preferito non dirlo subito, in quanto non erano arrivati alla chiusura definititiva: ''Sappiamo che le persone che ci seguono hanno voglia di sapere la verità, ma sarebbe stato infantile condividere con terze persone delle notizie che non erano state discusse all'interno della coppia. Ora mi sento stanco e svuotato per tutto quello che ho vissuto in questo mese di frequentazione''.

Sammy ha detto che aveva spiegato a Giovanna che avrebbe avuto mille motivi per dirle 'no' alla scelta, ma provava delle emozioni e ha pensato che potesse valere la pena provare a costruire qualcosa con lei.

Le discussioni fra Giovanna Abate e Sammy Hassan

Dopo la fine della trasmissione, le discussioni fra Sammy e la Abate non si sono placate, nonostante le aspettative di Hassan.

Il vocalist romano credeva che, lontano dalle telecamere, avrebbe potuto vivere una relazione serena con la Abate, ma così non è stato e Sammy si è stancato di litigare ogni giorno. La lontananza fra i due non è stata d'aiuto. Hassan ha spiegato le motivazioni delle incomprensioni: ''Siamo due persone con esperienze diverse e c'era una forte mancanza di fiducia alla base, che indirettamente sfociava in discussioni per qualsiasi cosa. Io e Giovanna viviamo i rapporti in modo differente; lei andava più veloce. Non credo che ci siano colpe da nessuna parte, penso solo che Giovanna non sia pronta ad affrontare una storia con una persona come me, perché probabilmente certe esperienze di vita può comprenderle solo chi ha un passato simile, altrimenti non si riesce ad astenersi dal giudicare ed è normale che nascano insicurezze''.

Al momento, la storia fra Sammy e Giovanna sembra essere chiusa definitivamente.