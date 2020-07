Giovanna Abate e Sammy Hassan si sono lasciati a circa un mese dopo la scelta avvenuta all'interno di Uomini e donne. L'ex tronista, per confermare tale decisione, ha scritto una lettera a Uomini e Donne Magazine, in edicola da venerdì 17 luglio, in cui ha spiegato cosa non ha funzionato nel rapporto con il vocalist romano, affermano di essere delusa per la fine della relazione.

Giovanna Abate delusa dopo la fine della storia con Sammy Hassan

Nella lettera scritta al settimanale di Uomini e Donne, Giovanna Abate ha voluto spiegare ai fan le motivazioni che hanno portato lei e Sammy a lasciarsi.

L'influencer romana ha scritto: ''Ho sperato che le cose potessero andare diversamente, ma non si può costruire una storia da soli''. Giovanna ha poi proseguito: ''Nelle ultime due settimane ho preferito prendermi del tempo per razionalizzare ciò che stava accadendo a questa mia storia che è stata stroncata sul nascere. Ho preferito non agire d'impulso, non far parlare la rabbia e il dispiacere prima di aver metabolizzato. In questo mese ho sperato più volte che le cose si potessero sistemare''.

I caratteri simili e forti di Giovanna Abate e Sammy Hassan

Giovanna Abate ha spiegato che vive le cose a 360 gradi e nello stesso modo ha vissuto anche il suo percorso a Uomini e Donne. L'influencer romana ha spiegato che sapeva che il suo carattere forte era simile a quello di Sammy Hassan, ma era convinta che la voglia di viversi lontano dalle telecamere potesse vincere sui litigi ,ma così non è stato: ''Mi sono dovuta rendere conto che questa voglia c'era solo da parte mia e per questo mi soffermerei a parlare della volontà, poiché è quella che è mancata una volta usciti da lì''.

La delusione di Giovanna è tanta e l'ex tronista ha proseguito ammettendo: ''Nonostante il periodo storico e la pandemia eravamo riusciti, grazie a voi, a continuare la nostra conoscenza e io, forse ingenuamente, l'avevo preso come un segnale positivo, una spinta a credere che finalmente fosse arrivato anche per me il momento di vivermi la mia favola''.

Nonostante le difficoltà, Giovanna Abate ha provato a far funzionare le cose con Sammy Hassan

Giovanna Abate ha ammesso di non vivere nel rimpianto e più volte ha provato a far ripartire il rapporto con l'ex tentatore di Temptation Island, ma era da sola a fare questi tentativi: ''A oggi, a mente lucida, mi ritrovo a dover superare quest'ennesima delusione per via di scelte fatte con il cuore''.

Giovanna Abate è molto delusa e al momento sembra essere chiusa definitivamente la sua storia con Sammy Hassan.