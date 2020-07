DayDreamer - Le ali del sogno, la serie televisiva turca trasmessa su Canale 5 dal lunedì al venerdì, continuerà a tenere compagnia ai telespettatori per tutto il periodo estivo. Le anticipazioni rivelano che verrà organizzata una festa di compleanno a sorpresa per Sanem Aydin. Quest'ultima verrà informata da Ceycey che a organizzare il party è stato Can Divit. In realtà, questo sarà soltanto un altro piano malvagio messo in atto da Aylin Yukselen, visto e considerato che a organizzare la festa per l'aspirante scrittrice sarà Enzo Fabbri. Questa cosa susciterà l'ennesimo scontro tra il fotografo e la sorella di Leyla.

DayDreamer, anticipazioni turche: Can geloso del profumo di Sanem

Le trame turche, attinenti alle prossime puntate in onda in Italia, rivelano che Can lascerà Sanem dopo aver saputo proprio da lei che ha complottato, inconsapevolmente, con Emre per danneggiare la Fikri Harika. Inoltre, il Divit non vorrà sapere più niente dell'ex fidanzata nel momento in cui saprà che gli ha sottratto una cartellina durante il primo giorno di lavoro in azienda. A questo punto la giovane Aydin otterrà una proposta lavorativa dall'imprenditore italo-francese Enzo, il quale gli proporrà di produrre il suo profumo nella sua impresa di cosmetici. La sorella di Leyla si dirà predisposta a collaborare con Fabbri solo se lui aiuterà l’azienda pubblicitaria dei Divit a risollevarsi dal crollo economico, avvenuto a causa di Emre dopo che ha corrotto alcuni clienti.

Nello specifico, l'aspirante scrittrice chiederà all'imprenditore di diventare socio della Fikri Harika acquistando il 20% delle azioni. Enzo si adatterà alla richiesta della Aydin, ma deciderà di far sapere al fotografo dell'accordo che ha fatto con la sua ex fidanzata. Can geloso all'idea che il profumo che ha indossato Sanem il giorno che si sono baciati per sbaglio venga usato da altra gente, avrà intenzione di stracciare il contratto già firmato con l'uomo.

Ailyn si allea con Enzo

Can in seguito, per sancire la loro collaborazione, deciderà di presenziare alla festa organizzata da Fabbri cadendo nel piano malvagio messo in atto da Ailyn. Infatti quest'ultima dopo aver scoperto che l'imprenditore è diventato socio della Fikri Harika lo inviterà a cena per proporgli qualcosa di vantaggioso per entrambi.

Agendo in questo modo, la perfida Yukselen riuscirà anche a ottenere il permesso per occuparsi della preparazione dell’imminente party. L'ex fidanzata di Emre sarà ancora più felice quando apprenderà che Enzo ha intenzione di corteggiare la giovane Aydin, infatti farà credere a Guliz che la festa è stata organizzata esclusivamente da Can per festeggiare il compleanno di Sanem. Quest'ultima tramite una soffiata di Ceycey si convincerà che il fotografo voglia rappacificarsi con lei, ragion per cui indosserà un abito elegante inviato a casa sua da un misterioso spasimante.

Can e Sanem litigano

L'aspirante scrittrice una volta arrivata al party resterà incredula, in quanto saprà che a organizzare la serata e a regalarle il vestito è stato Fabbri e non l'ex fidanzato.

Nello stesso momento, Can fraintenderà completamente la situazione che si è creata, tanto che durante una discussione ribadirà a Sanem che tra di loro non esiste più alcun tipo di futuro. Inoltre, Divit metterà in chiaro alla giovane di non averla ancora licenziata solamente perché deve ridurre dal suo stipendio la metà delle 40.000 lire turche che Emre le ha anticipato. Per finire, la sorella di Leyla profondamente delusa dopo aver appreso di essere solo un'impiegata per il fratello di Emre deciderà di lasciare il lavoro alla Fikri Harika.