Arrivano le nuove anticipazioni della soap opera tedesca "Tempesta D'amore", ambientata in un lussuoso albergo situato nei pressi di Monaco di Baviera. Le trame di cui ci occuperemo fanno riferimento alle puntate che andranno in onda in Italia dal 20 al 24 luglio 2020, tutti i giorni su Rete 4 a partire dalle ore 19.35.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sull'incendio che distruggerà la cucina dei Sonnbichler, sul riavvicinamento di Franzi e Tim, sul triangolo formato da Andrè, Linda e Dirk, sulla scoperta di Michael e sulla gravidanza di Nadja.

I Sonnbichler vengono ospitati dai Saalfeld

Le anticipazioni di "Tempesta D'amore" ci segnalano che Franzi si arrabbierà moltissimo con Tim quando scoprirà che quest'ultimo ha causato un altro malore a sua zia Margit. Dopo l'incendio della loro cucina, Alfons e Hildegard rimarranno momentaneamente senza casa e verranno ospitati dai Saalfeld. Poco dopo però, la coppia si renderà conto che Christoph non gradisce la loro presenza e decideranno di trasferirsi in una roulotte. Roso dai sensi di colpa, Alfons confesserà alla moglie di essere stato lui a causare l'incendio della loro cucina. Alla notizia, Hildegard si arrabbierà moltissimo col marito per poi riappacificarsi con lui. Nel frattempo, Tim e Franzi riusciranno a chiarirsi, decidendo di ritornare insieme.

Michael scopre la causa della morte prematura di Romy

Esasperato dalle continue interferenze di Dirk nella sua relazione con Linda, Andrè chiederà alla compagna di prendere una decisione e comunicarla al suo ex marito. Nel frattempo, Nadja ideerà un nuovo piano per riconquistare Tim e allontanarlo da Franzi una volta per tutte.

Lucy si impegnerà a trovare uno slogan per un evento di golf organizzato da Werner in cambio di 500 euro. Robert ed Eva si recheranno ad un visita di controllo per la gravidanza in cui verranno informati che sia il bambino che la mamma stanno benissimo. Michael si renderà conto che Natascha non riesce più a gestire la demenza senile del padre e si offrirà di aiutarla.

Sarà proprio mentre si sta occupando del suocero che Michael avrà l'intuizione giusta per capire che Romy non è morta per cause naturali ma per avvelenamento.

Nadja rivelerà a Tim di essere incinta. Poco dopo, il ragazzo si recherà da Franzi per raccontargli la novità ma all'ultimo momento se ne pentirà. Alla fine Franzi lo verrà a sapere origliando involontariamente una discussione fra il suo fidanzato e Nadja. Rendendosi conto che Annabelle è molto frustrata per i continui rifiuti di Paul, Lucy le rivelerà che il cognato al momento la ignora perché è ancora innamorato di Romy.