Arrivano le anticipazioni della soap opera italiana Un posto al sole, interpretata fra gli altri da Roberto Polizzi Carbonelli (Roberto Ferri), Michelangelo Tommaso (Filippo Sartori), Paolo Romano (Eugenio Nicotera) e Ilenia Lazzarin (Viola Giordano). Le trame delle puntate che andranno in onda dal 20 al 24 luglio 2020 su Rai 3, a partire dalle ore 8 e 45 di sera, gireranno tutte intorno alle discussioni fra Fabrizio, Roberto e Filippo, ai problemi matrimoniali di Viola, all'infatuazione di Patrizio per Clara e ai tentativi di Nicotera di estorcere la verità ad Alberto.

Spoiler Un posto al sole: Roberto e Fabrizio saranno ai ferri corti

Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che Filippo tenterà di trascorrere del tempo con Irene in modo da ridare un po' di serenità alla figlia. Marina cercherà di far riappacificare Roberto e Fabrizio, mentre il matrimonio di Viola sarà sempre più in crisi. Nel frattempo, Clara ed Alberto decideranno di partecipare a un pranzo organizzato in cortile da tutti gli abitanti di palazzo Palladini. Sarà proprio in quell'occasione che Patrizio rimarrà piacevolmente colpito dalla giovane. Al fine di evitare che Ferri si scontri nuovamente con Fabrizio, Marina farà a Roberto una proposta che potrebbe rivelarsi alquanto negativa per lei.

Angela farà un regalo di compleanno a Viola, ma la giovane non ne sarà molto felice. Mariella e Silvia andranno a trovare Dolly per invitarla al matrimonio. Purtroppo, però, l'incontro non andrà nel migliore dei modi: Mariella e Dolly finiranno per scontrarsi di nuovo.

Un posto al sole puntate dal 20 al 24 luglio: Marina propone un nuovo accordo a Roberto

Prima di ritornare alla sua vecchia occupazione lavorativa, Viola rivedrà una sua vecchia conoscenza. Roberto ignorerà le reticenze di Filippo e mediterà di far saltare qualsiasi accordo con i Cantieri. Nel frattempo, Tregara continuerà a nascondersi per evitare l'arresto, mettendo in serio pericolo Alberto Palladini.

Quest'ultimo, infatti, verrà interrogato da Nicotera il quale gli farà una serie di domande per capire in quale luogo si nasconda il boss. Filippo chiederà inutilmente aiuto a Serena per contrastare le malefatte del padre. Nel giorno del suo compleanno, Viola riceverà una bellissima sorpresa da parte della sua famiglia. Venuta a sapere dei dissapori fra Filippo e Roberto, Marina cercherà di mediare fra i due, proponendo a Ferri un nuovo accordo riguardante la costruzione dei chartering. Patrizio non riuscirà più a nascondere la sua infatuazione per Clara, mentre Nicotera continuerà a mettere sotto pressione Alberto, tempestandolo di domande.