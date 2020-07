DayDreamer - Le ali del sogno, la fortunata serie televisiva turca che vede come protagonista l'attore Can Yaman, continua a mantenere vivo l’interesse dei telespettatori italiani. Negli episodi in programmazione sul piccolo schermo la prossima settimana non mancheranno momenti ricchi di colpi di scena. Le anticipazioni annunciano che Can Divit e Sanem Aydin avranno uno scontro doloroso. Inoltre, l'aspirante scrittrice sarà intenzionata a confessare la verità al fotografo, ma Emre (Birand Tunca) non sarà per niente d'accordo con lei. Leyla, invece, proverà gelosia per Osman, mentre Mevkibe e Nihat cercheranno di pagare il debito contratto con Halil.

DayDreamer, spoiler fino al 31 luglio: Sanem e Can vivono momenti di odio e amore

Nelle nuove puntate settimanali che i telespettatori italiani avranno modo di vedere in onda da lunedì 27 fino al venerdì 31 luglio 2020, Osman riscuoterà parecchio successo come modello. Inoltre, il fratello di Ayhan farà breccia nel cuore di Guliz, la quale si prenderà una cotta per lui. Nel frattempo, Sanem (Demet Özdemir) implorerà Emre per convincerlo a confidare tutta la verità a Can. Malgrado ciò, il figlio minore di Aziz, si mostrerà essere totalmente contrario al buon intento dell'aspirante scrittrice, in quanto è sicuro che suo fratello non li perdonerebbe mai. In seguito la giovane Aydin e il fotografo vivranno momenti di odio e amore, tuttavia lavoreranno ancora insieme per un nuovo progetto pubblicitario, nel quale verranno coinvolti gli utenti del web per scrivere la sceneggiatura.

Sanem e Can litigano, Leyla gelosa di Osman

Le anticipazioni degli episodi settimanali della soap opera, in programmazione fino al 31 luglio, rivelano che il copione di DayDreamer verrà selezionato per lo spot pubblicitario della Fikri Harika. Sanem, che è l'ideatrice, non vorrà far sapere a nessuno che c'è lei dietro al nome della sceneggiatura.

Nello stesso momento, Mevkibe e Nihat proveranno a pagare il debito che hanno contratto con Halil: quest'ultimo però si rifiuterà di accettare il denaro dei due coniugi Aydin, visto e considerato che ha già fatto un accordo con la loro figlia minore. Muzaffer inizierà a farsi pubblicità per diventare una star di successo e dimostrare a tutti di essere migliore di Osman, ma avrà una sgradevole sorpresa.

Il maggiore dei fratelli Divit e Sanem cercheranno il quartiere perfetto in cui effettuare le riprese della sceneggiatura ideata dall'aspirante scrittrice. Leyla, invece, dimostrerà di essere gelosa del corteggiamento di Guliz verso i confronti di Osman. Per finire, Can e Sanem avranno un doloroso scontro che farà soffrire entrambi.