Prosegue su Rete 4 il seguito appuntamento con Tempesta d'amore, la celebre soap tedesca che tutti i giorni tiene compagnia a circa un milione di fedelissimi spettatori. Anche nel corso degli episodi che andranno in onda la prossima settimana, dal 13 al 17 luglio 2020, non mancheranno i colpi di scena e le sorprese. Franzi, per esempio, si renderà conto che Robert non ha nulla a che fare con l'offerta di lavoro che le è stata fatta da Tim e quindi vorrà una seconda chance.

Gli spoiler di Tempesta d'amore fino al 17 luglio: Andrè furioso con Linda

Le anticipazioni della prossima settimana di Tempesta d'amore fino al 17 luglio, inoltre, rivelano che Natasha farà grande fatica ad accettare che suo padre sia gravemente malato.

Tuttavia dopo l'ennesimo malore dell'uomo, si renderà conto che ha bisogno di grande aiuto e quindi che bisogna agire al più presto.

Le trame della soap opera di Rete 4, inoltre, rivelano che Andrè verrà a conoscenza di una cosa che non lo lascerà affatto tranquillo. L'uomo, infatti, scopre che Linda è stata a cena con Christoph e Dirk. Ovviamente subito temerà che possa esserci un nuovo clamoroso avvicinamento tra il suo rivale e la donna, per questo decide di affrontarla subito per mettere in chiaro la situazione. L'esito di questo scontro, però, sarà drammatico, visto che Andrè finirà per ferirla.

Occhi puntati anche su Franzi, la quale per colpa di Nadja, verrà disarcionata dal cavallo e sarà vittima di una rovinosa caduta.

Sarà necessario il trasporto urgente in ospedale, dove la ragazza verrà accolta e accudita amorevolmente da Tim.

Walter farà preoccupare Natasha

Le anticipazioni delle trame delle nuove puntate di Tempesta d'amore fino al 17 luglio, inoltre, rivelano che Walter non si presenterà ad un appuntamento medico che aveva fissato e ovviamente tale assenza finirà per far preoccupare sua figlia Natasha.

Walter confesserà ad Alfons di essere molto preoccupato per il futuro e riuscirà a trovare sostegno proprio nel concierge dell'albergo.

Christoph, invece, riuscirà a entrare in possesso di un fax di Annabelle, dove si parla dell'acquisizione di un terreno in Thailandia: non sa, però, che si tratta dell'ennesima trappola.

Insomma la prossima settimana si preannuncia decisamente ricca di sorprese e colpi di scena per gli spettatori della soap opera in onda su Rete 4. Tutti gli episodi trasmessi, inoltre, potranno essere recuperati anche in streaming online accedendo al sito web gratuito MediasetPlay.it e cliccando sulla sezione dedicata interamente alla programmazione di Tempesta d'amore.