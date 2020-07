Continuano senza sosta le puntate di "Tempesta d'amore" (titolo originario "Sturm Der Liebe"), la soap opera tedesca che ha esordito nel nostro Paese nel giugno 2006 ed ha come protagonisti Dirk Galuba, Natalie Alison, Caroline Beil e Gregory Brian Waldis.

Gli spoiler relativi agli episodi che saranno trasmessi da lunedì 13 a venerdì 17 luglio su Rete 4 svelano tanti colpi di scena che intratterranno i fan della telenovela. Tra questi, l'incidente di Franzi causato da Nadja, la preoccupazione di Natascha per la salute del padre e la confessione di Tim a Margit di essere stato lui a causare la rovina del frutteto.

Nadja causa un incidente a Franzi

Franzi scopre che Tim non ha nulla a che vedere con la proposta lavorativa ricevuta da Robert e chiede a quest’ultimo una seconda possibilità. Intanto, Natascha non riesce ad accettare la malattia del padre, ma un altro incidente le fa capire che il genitore ha bisogno del suo aiuto. Nel momento in cui Nadja scopre che il suo amato ha dato lezioni di equitazione a Franzi, al fine di ostacolare un riavvicinamento fra i due, causa un incidente a Franzi. Il Konopka scopre che Linda è andata a cena con Christoph e Dirk e, avendo paura di un avvicinamento fra il rivale e la sua amata, il cuoco affronta quest’ultima. André finisce per ferire Linda e, nel momento in cui cerca di giustificarsi, peggiora la situazione.

A causa di Nadja Holler, Franzi cade dal cavallo e precipita violentemente a terra. La ragazza viene trasportata urgentemente in ospedale dove viene accudita da Tim.

Walter non si presenta ad una visita medica e ciò scatena l'ansia di Natascha, la quale si mette immediatamente alla ricerca del padre.

Quando quest'ultima riesce a trovarlo, scopre la vera ragione dell’arrivo del genitore a Bichlheim.

La confessione di Tim a Margit

Lucy capisce che l'incidente a cavallo di Franzi non è successo per caso e decide di mettersi alla ricerca di prove che dimostrino quanto lei pensi. L'anziano Schweitzer dice ad Alfons di essere in ansia per il futuro, poi, dietro suggerimento di quest'ultimo, decide di fissare una nuova visita dal medico.

Intanto, i Sonnbichler devono risolvere una questione alquanto difficile. Quando Margit va a trovare Franzi in ospedale, incontra Tim al capezzale della nipote. Quest’ultimo, non riuscendo più a sopportare i suoi sensi di colpa, confessa alla donna di essere stato lui a causare la rovina del loro frutteto.

Infine Cristoph, scoprendo per caso un fax di Annabelle, capisce che quest’ultima ha intenzione di comprare un terreno in Thailandia. Lucy è sempre più convinta che Nadja abbia causato l’incidente a cavallo di Franzi, ma viene convinta da Bela a non indagare ulteriormente.