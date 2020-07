Tra Alessandro Graziani e Davide Basolo non c'è mai stato buon sangue. Durante la loro permanenza a Uomini e donne, i due ragazzi si sono trovati a corteggiare la stessa donna, Giovanna Abate, pertanto, è normale che non andassero d'accordo. Ad ogni modo, anche dopo il programma pare che stiano volando degli stracci attraverso i social.

Tutto è cominciato nel momento in cui Alessandro ha commentato un post facendo delle allusioni contro Davide Basolo. Da quel momento, tra i due è cominciata una guerra su Instagram che sta proseguendo anche in queste ore.

La stoccata di Alessandro Graziani

La rivalità tra Davide Basolo e Alessandro Graziani è nata a Uomini e donne.

In questi giorni, poi, a fomentare il loro astio ci hanno pensato dei commenti social. Alessandro, ad esempio, ha commentato al di sotto di un post nel quale si parlava del comportamento di Sammy Hassan nei confronti di Giovanna. Il romano è stato definito un cafone che non meritava affatto di essere la scelta. Graziani, allora, ha replicato a tale commento dicendo: "C'è chi è peggio, fidati". Dopo questa frase, poi, il giovane ha messo l'immaginetta delle maschere. Questo dettaglio ha immediatamente condotto i sospetti verso Davide, dato che era solito indossare una maschera nel talk show.

La replica di Davide Basolo

Quest'ultimo non è rimasto in silenzio e ha replicato attraverso delle Instagram Stories.

Basolo ha detto: "Ci sono persone che continuano a parlare di me da mesi, senza che io abbia mai pronunciato il loro nome". Il giovane ha poi concluso dicendo: "Se non è invidia questa, allora non so cos'altro pensare". Tale frase, però, non è passata inosservata né ai fan né al destinatario di queste parole.

Alessandro, infatti, attraverso il suo profilo Instagram ha ulteriormente replicato dicendo che la Liguria fosse piccola e quindi: "Le cose si vengono a sapere". Per tale ragione, ci ha tenuto a ribadire di essersi reso conto di quanto sta accadendo sul web in queste ore e di non condividere affatto quanto successo.

L'ulteriore risposta di Graziani

L'ex corteggiatore di Giovanna ha palesato di non nutrire invidia nei confronti di nessuno. Inoltre, a suo avviso, se una persona vuole parlare di qualcun altro, lo deve fare in modo intelligente e con cognizione di causa. Una volta che ha palesato in modo esplicito questo suo punto di vista, ci ha tenuto a concludere l'intervento in questione asserendo di non dare minimamente importanza a tutti questi pettegolezzi che stanno circolando in rete, figuriamoci se dà importanza a "certe" persone. Al termine della Instagram Stories, poi, ha concluso con un provocatorio "Peace and love".