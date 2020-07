Nella serata del 28 luglio è stata trasmessa la quinta, nonché penultima, puntata di Temptation Island 2020. Il nuovo appuntamento tv in questione ha visto la coppia vip formata da Antonella Elia e Pietro Delle Piane protagonista di colpi di scena e momenti all'insegna della tensione.

In particolare, al quinto pinnettu Antonella ha assistito all'ennesimo video del fidanzato, per poi chiamare a rapporto quest'ultimo, intenzionata ad avere con lui il falò di confronto finale. Durante il quale, la showgirl non è riuscita a trattenersi dal dare uno schiaffo al compagno.

Antonella Elia delusa per il nuovo video di Pietro Delle Piane

Nel corso della quinta puntata del rinnovato docu-reality sulle tentazioni, Filippo Bisciglia ha mostrato ad Antonella Elia un nuovo discutibile filmato di Pietro Delle Piane. Nel video in questione, l'attore 46enne appare in atteggiamenti complici con la single con cui è riuscito ad instaurare un'ottima intesa, ovvero Beatrice, poco prima di lasciare con lei il villaggio dei fidanzati per un giro in moto.

Una volta fermatisi insieme su una spiaggia, Pietro ha cominciato a spendere parole forti sulla fidanzata Antonella, in confidenza con la tentatrice: "Antonella è un po' dispersiva, poco concreta sulle sue cose. Come se volesse occupare il tempo di una giornata facendo duemila cose avendo molti interessi, ma poi non riesce a concretizzare tutto quello che inizia.

Tranne che sul lavoro, dove è un orologio svizzero". Confidandosi con la single, l'attore cosentino ha così espresso tutte le insicurezze maturate sulla fidanzata, arrivando persino a darle dell'inconcludente.

Una volta preso visione del filmato in questione, la Elia ha reagito profondamente delusa: "È come se Pietro volesse farmi del male.

Dice delle cose da sbruffone. Mi dà l’idea che con questa ragazza, che ha baciato, ci stia provando davvero. Non l’ho mai denigrato in nessun modo". In un filmato mostratole alla quarta puntata, Pietro dichiarava in una confidenza a Lorenzo Amoruso di aver baciato Beatrice. Un particolare, che ha ferito nel profondo la Elia.

Ma a farle più male, o almeno stando a quanto trapelato dalla puntata di ieri sera, sono state le dichiarazioni forti che Pietro ha rilasciato alle sue spalle, parlando alla tentatrice Beatrice.

La showgirl chiama a rapporto il fidanzato

Dopo aver assistito alle ennesime immagini di Pietro Delle Piane in complicità con la single Beatrice, Antonella Elia ha scelto di giungere al falò di confronto finale con il suo fidanzato.

Nella quinta puntata del docu-reality sui tradimenti, sono andate in onda solo alcune immagini del falò di confronto della coppia vip. La parte finale verrà trasmessaa in occasione della sesta ed ultima puntata di Temptation island 2020, giovedì 30 luglio su Canale 5.

Così come mostrato nella puntata del 28 luglio, Antonella e Pietro hanno assistito ad alcuni video riepilogativi del loro viaggio nei sentimenti made in Sardegna.

Bisciglia ha fatto mandare in onda prima le immagini del percorso di Antonella. La showgirl aveva dichiarato al villaggio delle donne che avrebbe sposato Pietro, tuttavia aveva anche parlato spesso e volentieri dell'ex Fabiano. Un particolare che sembra aver ferito Pietro, tanto da arrivare a mettere in dubbio la relazione con la showgirl. Alla visione delle immagini riepilogative del percorso di Pietro, ad un certo punto Antonella non è riuscita a trattenersi dal dare uno ceffone al fidanzato. Questo, quando le sono state mostrate le immagini del bacio che Pietro avrebbe dato alla single Beatrice. "Ma dai, potrebbe essere mia nipote", è stata la reazione di Pietro, in risposta al gesto irruento di Antonella.

"Non mi toccare, schifoso", ha poi ribattuto la showgirl al compagno.

Per scoprire come si è concluso il falò di confronto finale tra i due fidanzati vip, non ci resta che attendere la sesta puntata di Temptation island 2020.