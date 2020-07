Nuovo spazio dedicato alle notizie su The Resident 2, la serie tv americana con protagonisti gli attori Matt Czuchry e Emily VanCamp.

Gli spoiler della seconda puntata, che sarà trasmessa il 21 luglio sui teleschermi di Rai 1, svelano che Marshall Winthrop vorrà riallacciare un rapporto con il figlio Conrad. Nic, invece, non riuscirà a festeggiare serenamente la festa di Halloween a causa della sorella Jessie.

The Resident 2, anticipazioni seconda puntata: Marshall Winthrop vuole riconquistare Conrad

Le anticipazioni della seconda puntata di The Resident 2 in programma martedì 21 luglio sui teleschermi di Rai 1 annunciano che nel primo episodio intitolato "Questione di Tempo", il dottor Randolph si metterà d'accordo con l'azienda QuoVadis per fornire attrezzature mediche al Chastain.

Mina, invece, deciderà di collaborare con la collega Kitt Voss dopo aver avuto una discussione con il dottor AJ Austin. Intanto il pronto soccorso sarà pieno di pazienti, provenienti da un festival musicale e bisognosi di cure mediche dopo essere stati schiacciati dalla folla in fuga dall'evento. Conrad e Nic aiuteranno Josh grazie ad alcune cure moderne, mentre Devon si prenderà cura di un musicista, che negherà di essere dipendente da sostanze stupefacenti. Purtroppo gli esami del sangue del giovane proveranno il contrario. Infine Marshall Winthrop (Glenn Morshower) vorrà dimostrare al figlio di essere finalmente cambiato.

Nic teme che Jessie non sia uscita dalla tossicodipendenza

Nel secondo episodio di The Resident 2, intitolato "Il Germe", Austin e Kitt Voss decideranno di non usare le forniture della QuoVadis in segno di protesta contro Bell.

Nic e Conrad, invece organizzeranno un party a sorpresa per Jasper, un piccolo paziente del Chastain affetto da una forma incurabile di leucemia. Intanto i dipendenti dell'ospedale non potranno fare a meno di notare la simpatia sorta tra Julian e Devon (Manish Dayal).

Nel terzo episodio della serata del 21 luglio, intitolato "Incubi", Mina preparerà una festa in occasione di Halloween.

Nel frattempo, Nic trascorrerà tutto il tempo con sua sorella Jessie, in quanto teme che possa ricadere nella tossicodipendenza. Per questo motivo, la giovane non potrà godersi lo spettacolo della dottoressa Okafor. In seguito, Conrad sarà alle prese con il difficile caso di un paziente affetto da panico notturno.

Devon, invece, trascorrerà la sua prima notte di Halloween al pronto soccorso del Chastain. Infine il dottor Bell (Bruce Greenwood) troverà un sistema per coinvolgere il suo assistente Grayson.

In attesa di vedere l'appuntamento in tv, si ricorda che la Serie TV può essere rivista in modalità on demand sul sito 'RaiPlay' poche ore dopo la messa in onda televisiva.