Le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 5 che andranno in onda su Rai 1 a partire dal prossimo mese di settembre, si preannunciano decisamente ricche di sorprese e di grandi colpi di scena. I fan sono in trepidante attesa di scoprire quelli che saranno i risvolti e le novità per i vari protagonisti della serie, in particolar modo per la coppia composta da Marta e Vittorio, i quali hanno dovuto fare i conti con un periodo decisamente delicato della loro vita, alla ricerca spasmodica di un figlio che purtroppo non è mai arrivato.

In questa quinta stagione, però, i due si prenderanno cura di una bambina abbandonata.

Le novità de Il Paradiso delle signore 5: Marta e Vittorio alle prese con una bambina

Nel dettaglio, gli spoiler su quello che succederà nelle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 5 rivelano che Marta e Vittorio saranno sempre alla spasmodica ricerca di un figlio, che purtroppo però non potrà arrivare. I due, quindi, non potranno coronare mai il loro sogno di mettere su famiglia ma un evento a dir poco eccezionale finirà per cambiare le carte in tavola.

I due coniugi, infatti, troveranno davanti alla porta d'ingresso del Paradiso una neonata abbandonata, di cui non avranno informazioni e notizie. La piccola è stata lasciata lì di proposito e Marta e Vittorio, inteneriti dalla situazione, decideranno di prendersi cura di questa neonata e quindi di adottarla.

Ma per i due non sarà affatto facile riuscire a prendersi cura di questa bambina in maniera tranquilla: ben presto, infatti, l'ombra della madre naturale comincerà ad aleggiare su Marta e Vittorio e per i due coniugi non sarà affatto facile gestire la situazione. Ma chi è la mamma naturale di questa bambina abbandonata davanti al Paradiso?

Lo scopriremo a partire dal prossimo settembre.

Nella quinta stagione de Il Paradiso delle signore ritorna anche Nicoletta

E poi ancora le anticipazioni su quello che succederà nel corso delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore in onda da settembre in poi su Rai 1, rivelano che assisteremo anche ad un gradito ritorno.

Parliamo della bella Nicoletta, che rimetterà piede a Milano con sua figlia Margherita. Un ritorno che ovviamente non passerà inosservato e finirà per creare per dissidi interni soprattutto per Riccardo, in procinto di sposarsi con Ludovica Bracia.

Per lui rivedere Nicoletta sarà un vero e proprio 'colpo al cuore' e il ragazzo si renderà conto che per tutto questo tempo non ha mai smesso di provare un sentimento nei suoi confronti. Occhi puntati anche su Federico, che dopo aver affrontato l'ennesima operazione chirurgica, tornerà finalmente a camminare e a rimettersi in piedi per la gioia di suo padre Luciano, che lo ha sempre supportato e sostenuto in questi mesi difficili.