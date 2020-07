Continuano le vicende dei protagonisti della celebre soap partenopea Un posto al sole. Le anticipazioni delle trame delle puntate che andranno in onda su Rai 3 dal 20 al 24 luglio, annunciano che i telespettatori assisteranno a diversi colpi di scena.

Patrizio dopo un incontro casuale con Clara nel cortile di palazzo Palladini resterà piacevolmente colpito dalla donna. Alberto, pressato dal magistrato Nicotera, dovrà decidere se collaborare con la giustizia e incastrare Tregara oppure se salvaguardare la propria incolumità. Tra Viola ed Eugenio continuerà a esserci un clima molto teso. Anche tra Filippo e Ferri cominceranno a sorgere una serie di diverbi in merito a questioni legate al chartering e sarà Marina a mediare tra loro.

A sorpresa intanto arriverà Dolly Salvetti.

Viola ed Eugenio in crisi

Filippo, dopo vari momenti di tensione, deciderà di comportarsi in maniera diversa per poter garantire a sua figlia Irene di vivere in un clima più sereno. Marina continuerà ad essere divisa tra Ferri e Rosato e sarà costretta a fare da mediatrice tra i due.

Tra Viola e suo marito le cose continueranno ad andare male, i due continueranno a vivere momenti di crisi. Alberto e Clara invece si uniranno in maniera del tutto inaspettata a un pranzo in cortile organizzato da alcuni condomini di Palazzo Palladini. Sarà proprio in questa occasione che Patrizio Giordano resterà piacevolmente colpito dalla compagna del Palladini.

Marina compirà un passo falso

Stanca del suo ruolo da mediatrice, la Giordano farà una proposta a Filippo per cercare di attenuare le tensioni tra Roberto Ferri e Fabrizio Rosato. Tale proposta però si rivelerà ben presto essere un passo falso che metterà Ferri e Filippo l'uno contro l'altro.

Angela sarà in pena per la sua amica Viola e deciderà di sorprenderla con un regalo di compleanno, ma non riceverà la reazione sperata.

Nel frattempo Mariella e Silvia dovranno trovare il modo giusto per invitare Dolly Salvetti alle nozze. Tra Mariella e Dolly però cominceranno ad aumentare i momenti di tensione. Intanto Viola, nel bel mezzo di una crisi matrimoniale, sarà a un passo da perdere anche il lavoro. Un incontro con una vecchia conoscenza però le solleverà l'umore.

Roberto si mostrerà deciso a far saltare l'accordo con i Cantieri, ma suo figlio non sarà affatto d'accordo ad assecondare la sua volontà. Intanto Tregara continuerà a latitare, mentre Alberto comincerà a capire che la sua posizione è davvero pericolosa.

Albero sotto pressione

Deciso ad ottenere informazioni utili per incastrare Tregara, Eugenio comincerà a pressare Alberto Palladini affinché racconti tutto ciò che sa.

Filippo in difficoltà con Roberto, cercherà l'appoggio di Serena, che dal canto suo non saprà come reagire alla richiesta del suo ex marito. Nel giorno del suo compleanno, Viola riceverà una bellissima sorpresa da parte della sua famiglia. Patrizio invece lascerà che anche gli altri intuiscano la sua infatuazione per Clara.

Alberto invece sarà costretto a decidere se collaborare o meno con Eugenio. Marina, dispiaciuta per i continui scontri tra Ferri e suo figlio, cercherà un modo per attenuare le tensioni tra loro.