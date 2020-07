Nella puntata di Beautiful che andrà in onda oggi venerdì 10 luglio su Canale 5 a partire dalle ore 13.40, vedremo l'incontro tra le coppie Wyatt / Flo e Steffy / Liam che trascorreranno un sereno pomeriggio in spiaggia. Flo avrà l'opportunità di rivedere la piccola Phoebe data in adozione a Steffy: sarà un momento molto difficile. Intanto alla Forrester Creations, Thomas si dichiara alla giovane Hope con un bacio passionale che lascerà la ragazza esterrefatta ed incredula.

L’invito: Wyatt informa Flo

Continua la storia d’amore fra Flo e Wyatt, il giovane ha un'importante notizia da dare a Flo: Liam li ha invitati a casa sua.

La donna si sente molto disorientata, teme di trovarsi di fronte alla Forrester e alla piccola Phoebe. Tuttavia Wyatt è determinato, è convinto dell'importanza per lei - ora che ha scoperto di essere la figlia di Storm Logan ed essere stata assunta alla Forrester - di avere buoni rapporti con Liam e Steffy. Flo Fulton, non sapendo come controbattere alle richieste del compagno, si trova costretta ad accettare l'invito, rivedere la piccola Phoebe data in adozione sarà per lei una prova molto difficile.

L’invito: Liam informa Steffy.

Anche Liam ora si trova a dover informare Steffy dell’incontro con Flo. Come Flo, Steffy resta disorientata e incredula, anche lei teme l’incontro. Non capisce come Flo possa voler rivedere la bimba che ha accettato di dare in adozione.

La situazione si fa sempre più strana e Steffy non è convinta dell’impegno preso dal marito. Intanto Brooke è molto sospettosa nei confronti di Thomas, teme che il suo passato burrascoso possa arrecare danni alla figlia. Manifesta le sue paure a Ridge che, al contrario, è convinto che i due ragazzi possano invece sostenersi a vicenda.

Flo rivede Phoebe

A casa Forrester attendono con ansia l’arrivo di Flo e Wyatt. I due ragazzi, puntualissimi, vengono accolti con dolcezza dalla coppia. Nel frattempo le piccoline di casa Phoebe e Kelly fanno un pisolino pomeridiano; Flo, all'idea che le bimbe stiano ancora dormendo, si sente sollevata.

Crede così di poter evitare il difficile incontro. Purtroppo però all’improvviso le bimbe si svegliano, Liam accoglie Phoebe e l'avvicina a Flo. Per la donna le emozioni sono troppo forti e contrastanti, così scoppia in lacrime. Steffy cerca di tranquillizzarla: è certa che con loro la piccola Phoebe avrà un futuro roseo.

Il bacio tra Thomas e Hope

Intanto alla Forrester Creations, Thomas chiede a Hope di provare un abito. La ragazza è sorpresa, l’abito creato dal giovane Forrester è meraviglioso e si complimenta con lui. Thomas, incoraggiato dalla vicinanza della ragazza, le confessa di aver creato l’abito unicamente pensando a lei. La giovane Hope sembra non voler capire le intenzioni di Thomas che in uno slancio di coraggio decide di confessarle il suo amore.

Poi si avvicina e la bacia. Hope accetta il bacio, ma allo steso tempo si mostra stranita. Non può però controbattere perché non ne ha il tempo, infatti Xander e Zoe entrano nell'ufficio di progettazione.