Le puntate di Beautiful in onda da lunedì 13 a venerdì 17 luglio su Canale 5 a partire dall'1 e 40 del pomeriggio, vedranno protagonista Emma Barber, la giovane nipote del fedele braccio destro di Bill Spencer, Justin Barber. La giovane stagista di Hope scoprirà il terribile segreto custodito da Zoe e Xander e vorrà raccontare tutta la verità, ma sarà fermata dal fato. La donna, nel tentativo di raggiungere Hope, perderà il controllo della sua auto e finirà in fondo ad una scarpata. Emma muore in seguito al tragico incidente.

Puntata lunedì 13 luglio 2020: Xander vuole rivelare la verità

La puntata di Beautiful si aprirà con un'accesa discussione tra Zoe e Xander, l’uomo vorrebbe rivelare a Hope la verità su Beth, ma la ragazza al contrario desidera mantenere il segreto.

Intanto alla Forrester Creations il giovane Thomas, preso da un impeto di coraggio, confessa i suoi sentimenti a Hope: la ama e vuole trascorrere la vita insieme a lei. Si avvicina alla giovane ragazza e la bacia con passione. Hope non si ritrae, ma si dimostra parecchio stranita. Vorrebbe controbattere, ma non ne avrà il tempo perché piomberanno in ufficio Xender e Zoe.

Puntata martedì 14 luglio: Beth è viva

Nella puntata in onda martedì vedremo Emma origliare la conversazione tra Xander e Zoe. Così facendo Emma scoprirà tutta la verità su Beth. La figlia di Hope dunque non è morta, ma sarebbe in realtà Phoebe, la bimba adottata da Steffy. Emma dopo aver sentito le parole di Xander si sentirà in dovere di informare immediatamente Hope, ma sarà proprio Thomas a impedirglielo.

Prima fra i due ci sarà un’accesa discussione e poi l’uomo arriverà a rivolgerle delle vere e proprie minacce. Tuttavia Emma non si farà intimorire.

Puntata 15 luglio: Emma vuole informare Hope

Al centro della puntata che andrà in onda mercoledì ci sarà ancora il segreto custodito da Xender e Zoe e ora scoperto da Emma.

La donna, dopo aver origliato la conversazione dei due, intende informare immediatamente Hope: crede che abbia il diritto di sapere tutta la verità sulla figlia. Infatti la piccola Beth non è nata morta, ma è stata al centro di un complotto. La piccola sta bene ed è Phoebe, la bambina adottata da Steffy.

Dello stesso parere è Xander. Al contrario Thomas è determinato nel far tacere Barber: vuole proteggere Zoe che finirebbe in carcere se si scoprisse il terribile complotto.

Giovedì 16 luglio: Barber vittima di un incidente

Nella puntata che andrà in onda giovedì vedremo una giovane Emma risoluta e paladina della verità. Salirà in auto nel tentativo di raggiungere Hope per raccontarle tutta la verità su Beth. Tuttavia, una macchina sbucata all’improvviso la farà perdere il controllo della sua autovettura e la farà finire fuori strada. Thomas che assisterà all'incidente, non le presterà però soccorso.

Episodio in onda venerdì 17 luglio: Emma è deceduta

Nella puntata che andrà in onda venerdì Xander e Zoe informeranno Flo sul fatto che Emma conosce tutta la verità e sta per rivelarla a Hope.

I tre non immaginano quanto accaduto alla povera ragazza: Emma è morta in un grave incidente stradale. Spettatore dell'incidente è stato Thomas che però non ha fatto nulla per salvare la ragazza.