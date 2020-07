Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera spagnola, Una vita, meglio conosciuta in patria con il titolo di "Acacias 38". Le trame di cui ci occuperemo si riferiscono alle puntate inedite che andranno in onda in Italia dal 12 al 18 luglio 2020, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 14:10. Da non dimenticare che le puntate che andranno in onda il 12 e il 13 luglio saranno le repliche di quella trasmessa su Rete 4 in prima serata sabato 11 luglio. La messa in onda delle puntate inedite riprenderà poi martedì 14 luglio.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sul ritorno di Genoveva, sui tentativi fatti da Antonito per non fare il militare, sull'arrivo di Victoriano ad Acacias e sulla scarcerazione di Emilio.

Genoveva torna a casa

Le anticipazioni di Una vita ci segnalano che Felice chiederà a Emilio di controllare l'attività di un cliente che potrebbe essere in possesso di diverse banconote false. L'uomo eseguirà gli ordini, rendendosi conto che il presunto truffatore è il Victoriano. Antonito capirà che l'unico modo per evitare l'arruolamento è appellarsi alla legge e fingere che suo padre sia invalido. Josè e Bellita decideranno che Arantxa dia delle lezioni a Cinta, mentre Genoveva farà ritorno ad Acacias insieme ad Alfredo Bryce.

Hipolito verrà rilasciato

Genoveva ritornerà a casa e caccerà in malo modo Ursula che, disperata, si recherà dalle domestiche. Sarà proprio in quell'occasione che Agustina si offrirà di accoglierla nella soffitta.

Antonito e Lolita pianificheranno un piano per far credere a un ispettore dell'esercito che Ramon sia invalido. Nel frattempo, Emilio andrà a trovare Cinta per metterla in guardia dal Victoriano. La giovane però ignorerà i moniti dell'amico e si ritroverà chiusa in un automobile con il pericoloso uomo che le farà delle avance molto esplicite.

Carmen negherà a Susana di avere una storia d'amore con Ramon, mentre Genoveva presenterà il suo nuovo marito, Alfredo Bryce, ai vicini del Nuovo Secolo.

Antonito si arrabbierà con Ramon quando scoprirà che quest'ultimo potrebbe avere una relazione con Carmen. Dopo aver preso un violento colpo alla testa, Marcelina inizierà a comportarsi in maniera bizzarra e a mostrare una totale avversione per la Chiesa.

José riferirà a Cinta che Hipolito è stato rilasciato, spingendo la giovane a incontrarlo per chiedergli di farla ritornare a esibirsi nel suo locale. Alfredo chiederà a Genoveva di organizzare una colazione per conoscere meglio i loro vicini, senza sapere che nel frattempo Felipe sta indagando su di loro. Dopo essere stato arrestato, Emilio farà ritorno ad Acacias fra il giubilo dei suoi abitanti.