La giovane Cinta Dominguez sarà protagonista nei prossimi episodi spagnoli di Una vita. Le trame provenienti dal paese iberico, rivelano che la ragazza deciderà di tornare a calcare le scene per aiutare la sua famiglia a risollevarsi dal dissesto finanziario che li ha colpiti in seguito al crollo della banca americana. La giovane, riuscirà a ottenere il permesso di intraprendere nuovamente la carriera artistica da sua madre Bellita e farà il suo primo spettacolo in compagnia del chitarrista Rafael. Allo spettacolo sarà presente anche Emilio, il quale si ingelosirà non poco nel notare l'intesa che c'è tra Cinta e il musicista.

Una vita, trame Spagna: José e Bellita vittime di Genoveva e Alfredo

Le trame spagnole di Una vita dicono che José e Bellita saranno soltanto due delle tante vittime di Genoveva e Alfredo. Questi due, infatti, prospetteranno ai vicini la possibilità di triplicare il loro denaro investendo nel banco americano. Nessuno sospetterà che si tratti di una vera e propria truffa messa in atto dai coniugi Bryce per vendicare la morte di Samuel ed anche i Dominguez non vorranno perdersi l'occasione di tornare ad essere ricchi. I due, però, a causa della perdita del teatro in Argentina andato distrutto per un incendio e dei successivi investimenti non andati a buon fine, non avranno abbastanza denaro da investire e così si rivolgeranno proprio al banchiere per chiedergli un prestito.

Di lì a poco, però, la situazione precipiterà a causa del fallimento del banco americano, in quanto a quel punto i Dominguez si ritroveranno pieni di debiti e non sapranno come fare fronte a quello contratto con il Bryce. Tutto ciò, farà sì che Cinta prenda la decisione di provare ad intraprendere nuovamente la carriera artistica.

Una vita, spoiler spagnoli: Bellita permette a Cinta di cantare

Cinta punterà sul fatto che diversi impresari la stiano ancora cercando per farla esibire nei propri locali grazie alla fama che si era costruita nel periodo in cui cantava con lo pseudonimo de La donna del mistero e così farà presente a sua madre Bellita che potrebbe provvedere al benessere familiare se soltanto lei le desse il permesso di tornare a calcare le scene.

Del Campo, dopo qualche attimo di esitazione, le darà il benestare, ma specificherà che si tratta di una condizione momentanea, ovvero che dovrà farlo soltanto fino a quando lei e José non si saranno risollevati. La ragazza accetterà la condizione posta dalla madre e si metterà in contatto con Rafael Lo Spiantato ovvero l'uomo che aveva finto di essere un ricco imprenditore per far colpo su di lei e gli chiederà di parlare con la gente dell'ambiente che conosce al fine di procurarle un ingaggio.

Una vita: Cinta torna a esibirsi ed Emilio si ingelosisce

Rafael muoverà tutte le sue conoscenze e riuscirà a trovare un ingaggio per lui e Cinta. La ragazza tornerà così sulle scene insieme al chitarrista e la loro prima esibizione sarà un successone.

Tuttavia, José Miguel si renderà conto che il musicista prova qualcosa di importante per sua figlia e lo inviterà ad essere molto cauto anche perché secondo lui, la ragazza lo vede soltanto come un amico. Rafael, però, si mostrerà oltremodo ottimista e sembrerà convinto che prima o poi riuscirà a conquistare la ragazza. Tutto ciò, scatenerà la gelosia di Emilio, il quale mal sopporterà la vicinanza e l'intesa tra Cinta e Rafael. Pasamar, infatti, aveva fatto di tutto per dimostrare alla sua ex fidanzata che il ragazzo era soltanto un bugiardo e che la stava prendendo in giro. Cosa accadrà, Emilio si farà nuovamente avanti con Cinta oppure il bel Rafael gliela porterà via? Non ci resta che attendere le prossime anticipazioni spagnole di Una vita.